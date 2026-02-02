退休後維持1習慣 70歲前高管「燒光退休金」靠代駕度日

日本一名70歲前高管因為理財不慎，被迫從事深夜代駕工作。（示意圖／Pexels）





坐擁大量財富退休是許多人的夢想，但若退休後沒做好理財規劃，可能會墜入破產深淵。日媒《THE GOLD ONLINE》就揭露一名高階主管恣意揮霍退休金，最後被迫以70歲高齡身軀，瞞著家人從事深夜代駕的案例。

把年金當小錢

化名佐藤的當事老翁，年輕時與友人創辦製造公司，退休前月領65萬日圓（約新台幣13萬元），公司也有近50人規模，令他在地方小有聲望。佐藤回憶，他60歲後雖退居二線，還是能領取65萬月薪，這種優渥生活，令他對同齡友人擔心退休後生活的想法，感到不以為然：「年金不過是小錢，不夠去賺就有。」

由於收入達到法定門檻，佐藤65歲時收到政府「在職老年年金全額停發」通知，但他當時自恃財力雄厚，把通知信丟進抽屜不予理會，錯失審視財務結構的機會，埋下晚年生活危機的火種。

佐藤70歲正式退休後，仍靠著投資信託與股息賺取每月30萬日圓（約新台幣6萬元）收入，但他在收入驟減情況下，仍維持每月打2至3次高爾夫球、社交餐敘等活動，但像餐費這類過去能報公司帳的開銷，如今全由他自己埋單。

高管變代駕

佐藤退休前累積的5000萬日圓（約新台幣1004 萬元）財產，因為揮霍無度迅速蒸發，雪上加霜的是，佐藤為了維持「成功人士」的尊嚴，仍選擇高支出、高消費的生活，帳戶餘額如瀑布般快速下降。

為了支應開銷，佐藤隱埋家人、朋友在深夜做代駕的工作，白天再裝成生活無憂的成功人士，繼續應酬、餐敘與打高爾夫球。但如此極端的生活，令他身心幾乎達到極限，然而比起累倒，他更怕的是向家人坦承現狀。





