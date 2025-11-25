退休後要過得好，中年男子要拉緊老婆的衣角！李偉文：結婚超過20年，少「溝通」感情才會好
退休後旅遊你想跟誰一起去？多數男人回答：老婆；但多數女人卻想跟好朋友、閨蜜一起出遊。男人要在退休前培養興趣，好好善待另一半，要等退休後才開始改變，就有點來不及了。很多男人在職場上很有成就，但回到家都是小男人。
「現代人愈來愈長壽，連帶著讓夫妻相處時間愈來愈長！這是我們這個世代要去學習的事，過去沒有範例，只能自己創造，男人不能依循過去父執輩的方式來對待妻子、小孩。退休後，更要拉緊太太的衣角。」
李偉文身為「斜槓」牙醫師（註），年輕時便對「男女大不同」感到好奇。他提醒，隨著年紀漸長，男女差異之大，一不小心就可能成為鴻溝。日本的社會文化歷程早臺灣十多年，現在日本流行的「卒婚」、「終婚」，甚至討論已久的「空巢期離婚率高」，會不會真的改變熟齡後的兩性關係呢？
「其實我過往有許多的演講，主題就是講給男人聽的夫妻相處之道，但你猜怎樣，唉，來的都是女性朋友們。」
給男人：職場愈有成就的男人，回到家愈疼愛老婆
李偉文提到，男女無論生理、心理都有很大的差異，隨著超高齡社會即將來臨，夫妻相處的時間會愈來愈長，所以男性要更有危機意識；退休後的日子可能有好幾十年，過得好不好過，跟老婆很有關係。
「男人注重工作、事業、成功，可是沒有培養其他專長或興趣的話，離開職場後，只好宅在家裡，又不能幫家裡什麼忙，才會有妻子覺得是多餘似的。所以奉勸男性朋友們：當大家體力變差時，更需要老婆了！」
李偉文又提到另一個顯而易見的「警訊」。
「退休後旅遊你想跟誰一起去？多數男人回答：老婆；但多數女人卻想跟好朋友、閨蜜一起出遊。男人要在退休前培養興趣，好好善待另一半，要等退休後才開始改變，就有點來不及了。很多男人在職場上很有成就，但回到家都是小男人。」
女生的壽命比較長，韌性也比較強，是值得依靠的對象，男人怎能不好好惜福。
給女人：結婚二、三十年，少「溝通」感情才會好
講完給男人的最高提點─善待老婆，跟上老婆的腳步；那給女人的呢？答案竟是：「不要想要改變男人。」
「女生最大的問題就是容易『碎碎唸』，如果碎碎唸有用，為何過了十多年，你還要重複地說呢？提醒女生一件事情，老夫老妻絕對不要溝通。你做了三十年都沒用，你就放棄吧！不要再唸了。」
他補充，許多人美其名是「溝通」，但往往誠意不足、也缺乏技巧。因為溝通的誠意是我們想了解對方，但往往下意識是想改變對方。
「誠意不足，就不要溝通。」李偉文說，很多女生一提到「我們來溝通一下」，就令男生覺得壓力大。因為溝通需要能力與技巧，否則不了解對方真正的心情，溝通時反而會讓彼此有更多情緒。許多二、三十年的婚姻，溝通後往往都以嚴重衝突收場，雙方的嫌隙使得彼此更恐慌、行為更極端。
「夫妻相處愈久，愈知道對方的痛點在哪。吵起來很容易就翻舊帳，可是每個人心中都有柔軟不可碰觸的地方，也許是童年、家庭......或大或小而已，我們都應該尊重，即便親密如伴侶，也不該碰觸；有些東西可以開玩笑，有些東西不可以。有的時候碰到，就像地雷，無法挽回。」
李偉文請熟齡的女性朋友想想，了解對方和改變對方是不一樣的兩件事，你真的想要了解對方嗎？「除非是他真心想改，否則相處都這麼久了，我從來沒有看過溝通能『成功』的例子。」
給男人跟女人：老夫老妻要把「感覺」找回來
「既然他是你從眾人之中選出來的，當初他打動你的部分，是你們共同創造出來的，一定有心有靈犀一點通的時刻。只是生活忙碌，日子一天天過，加上有孩子後，就把焦點放在教養上 ，夫妻就容易缺少『共感』，一直到空巢期，就覺得對方怎麼那麼討厭。其實孩子長大了，是你再度戀愛的好時機，再去創造『心動的感覺』。」
李偉文整理重點給大家，無論是男人、女人們看完後請身體力行吧！人人都說婚姻需要經營，而經營有這些方法：
1. 共同朋友愈多，愈不容易離婚
「夫妻雙方一起參與共同朋友的活動吧！在一群人中，就能辨識出對方當初吸引自己的特質是什麼，夫妻倆就不容易離婚、熟齡也不會離婚。我認為共同的好朋友愈多，愈不會離婚。」
2. 夫妻一起創造新回憶與體驗
「兩人一起去從來沒去過的地方，去做沒有做過的事情，共同去體驗、冒險分享，這是重新認識對方的機會。因為大腦很有趣，我們在學習、體驗新事物時，會有全新的觀點，對另一半也能重新燃起熱情。」
3. 欣賞對方，特意做些令對方感動的事
「也許是因為太熟悉，當作『自己人』了，總不自覺流露出最不堪的一面。不妨創造出一些讓對方感動、討喜的事，像是說些甜言蜜語，偶爾做些獻殷勤的舉動。我們知道對方在討我們喜歡，但心裡就是開心。」
笑稱自己很實在的李偉文，從年輕到現在持續數十年，每年出書、演講百場，分享他看待婚姻的心法與做法，相信熟齡仍可以找回浪漫的感情，但也試著，讓自己做一位值得被欣賞的伴侶吧！
註：李偉文是牙醫師，也是作家、環保志工，並與朋友共同成立荒野保護協會。
