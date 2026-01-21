退休後財務該如何規劃 八德榮家為住民長輩辦理財務規劃及風險評估講座

講師陳唯泰搭配生活實例，讓住民理解如何在不同人生階段，妥善管理自身財務，並避免潛在風險。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

為提升住民對退休後財務規劃及風險防範的認識，八德榮家日前邀請仲英財富管理顧問有限公司陳唯泰投資長蒞臨本家，辦理「樂齡財務規劃及風險評估（含信託）」專題講座，協助住民建立正確的財務觀念，安心規劃晚年生活。

八德榮家主任酆世俊表示，隨著高齡社會來臨，除生活照顧與健康促進外，財務安全亦是長輩安心生活的重要基礎。未來將持續辦理多元宣導與教育活動，協助住民強化自我保護能力，營造安心、穩定且有尊嚴的樂齡生活環境。

八德榮家表示，本次講座以高齡者實際生活需求為出發，內容涵蓋退休後生活費用安排、醫療及照顧支出預備、常見財務風險辨識，以及信託制度之基本概念與應用方式。講師以淺顯易懂的方式，搭配生活實例說明，讓住民理解如何在不同人生階段，妥善管理自身財務，並避免潛在風險。活動過程中，住民反應熱烈，針對退休後金錢運用、醫療支出及信託保障等議題表達高度關注，多位住民表示，透過此次講座，更加了解自身財務狀況及可能面臨的風險，對於日後生活規劃有所助益。