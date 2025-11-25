退休後，人為什麼要旅行？老黑：旅行不是「帶去」什麼，而是「帶回」什麼





旅行諺語：Why do you go away? So that you can come back. Coming back to where you started is not the same as never leaving. 你為什麽要離開？因為這樣才能回來。離開後再回到原地的感受，和從未離開大不相同。

在決定參加一百多天的環遊世界旅程之前，我猶豫了一年多，需要考量的事情很多，錢當然是重點之一，我想過如果不旅行，錢省下來可以換一台令人稱羨的高級轎車，或買運動俱樂部會籍，或投資股票基金等。

廣告 廣告

簡單算筆賬，一台新車可以開好幾年，然後當二手賣掉，高爾夫會籍終身享用，還有保值效果，投資理財不但可以儲蓄，也可以領利息，唯一純消費，有效期超短，且沒有任何遞延利益的花錢方式，就是旅行。

我最終還是去了，也一如預期，除了一堆相片，黑到發亮的皮膚外，什麽也沒有帶回來或留下來，倒是銀行存款少了不少。

照說經此『輕狂』行徑，我該記取教訓，回歸『正常』生活，結果呢？旅行回來，經過一段時間休養回顧，我又開始規劃下一趟大旅行，而且這次，不像之前，完全沒有任何猶豫遲疑。

旅行確實無法獲得看得見，摸得著的利益，卻可以帶來許多難以用金錢衡量的效用，這句諺語講的正是這件事，旅行結束看似回到原點，什麽都沒變，其實什麽都變了，看事情的角度變了，生命價值觀變了，經歷變多了，物欲變少了，心胸變大了，世界變小了！

那趟旅行結束後有人跟我說：一台BMW沒了！當然也可以說成兩張會員卡沒了，或四張台積電沒了，從金錢角度看確實如此，但沒有名車我還有二手國產車代步，不打高爾夫可以跑步，沒有股票還不至於餓死，而從旅行中獲得的東西，即使把上述好康全部加在一起，我也不換！

點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天

(本文獲「老黑看世界」授權轉載，原文刊載於此)





更多幸福熟齡文章

明年滿65歲才能領勞保年金！試算60、65、70歲月領多少？他延後請領卻悔嘆：浪費最有活力的5年

他50歲勞保一次領爽花光「還能工作有後路」…被資遣才驚覺4大國家補助全沒了：代價遠超過想像

「自律神經失調」怎麼辦？全身不對勁但檢查都正常，名醫揭4大NG習慣：原來吃清淡、多運動都錯了



