退休後，會花錢才是本事！旅遊不合拍、名牌包丟一邊…老黑：投資這「3樣」買回自由，餘生更安逸





過去幾年大牛市，台灣人擁有的財富創新高，且大都集中在中老年人身上，不少退休族因此碰上人生新課題：如何花錢？

豪宅買不起，買名車不知開去哪，名牌用幾次就放著，包小三沒那個膽，捐出去心態還不到，眼看帳戶數字隨年紀增長不減反增，感嘆生命意義究竟在哪裡……

退休族的快樂，樸實無華不簡單

年輕時覺得賺錢難，現在才知花錢也不容易，最簡單方法是留給子女當遺產，這麼做自己高興就好，能換來子女孝順更好，但經常心有不甘又得不到預期回饋。

那就用力花唄！先試試旅遊吧，參團一兩次卻發現過不慣團體生活，上車睡覺，下車尿尿不如想像中好玩，連去過哪裡都記不住，興致漸消。

揪朋友吃吃喝喝搶買單，受人歡迎又吃好料，幾次下來卻發現話題大都言不及義，想說些個人經歷和內心想法又怕被當成炫耀或抱怨，只好不斷打屁，打久了沒意思。

人生這3樣最值得買

我不敢說自己很會花錢，但當了二十年遊手好閒花錢族，犯過一些錯誤也學到一些教訓，覺得花錢買三樣東西最值得。

1、買自由

尤其時間自由，如果花錢能讓自己從耗費時間的勞務，沒有意義的等待中釋放出來就是值得的花費。

例如，我搭飛機通常坐經濟艙，如果從桃園機場回高雄住家，以前搭高鐵，現在改包車，多花幾千塊可以省時間和避免提行李上上下下，緩解長途飛行疲累，而且相較搭商務艙仍省得多。

2、買幸福

每個人對幸福定義不同，我覺得幸福來源是做自己會做，喜歡做，做了有意義的事。

例如，我喜歡旅行也會旅行，從中獲得學習成長，因此把錢花在旅行上帶給我幸福感，有人喜歡畫畫，做慈善，運動，園藝等等，如果做這些能獲得持久幸福感，那就不要省，儘量把錢花在這些地方。

3、買平靜

年輕追求新奇刺激，年紀越大越要心情平靜，而錢可以買到平靜。

例如，花錢可以省得欠人情，避免掉一些人情世故的困擾，花錢買保險和較好的醫療能令人心安，花錢買舒適耐用的傢俱，改善居家環境可以讓日常生活更愉快安逸，這些都令心情更加平靜。

花錢和賺錢一樣，需要練習，最容易犯的錯誤是「花給別人看」或「滿足一時物慾」，人生是自己的，購物快感是暫時的，認識自己，搞清楚屬於自己的優先順序才能聰明花錢。

作者簡介_老黑（田臨斌）

1960年生於台北，任職殼牌（Shell）石油22年，曾外派澳洲和中國大陸等地。45歲事業頂峰之際，放下工作，移居南台灣，積極經營退休樂活人生。

離開職場後，除了找到對寫作的熱情，還考上街頭藝人證，在愛河邊以吉他彈唱英文老歌，並和另一半攜手從事包括郵輪在內的各種旅行，且將旅行經歷及生活體驗和讀者朋友分享。

本文獲作者授權轉載

