退休想耍廢卻再出山！林懷民自認沒生活能力 結果竟成網購專家
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導
林懷民、幾米、FOCASA馬戲團跨界合作的《幾米男孩的100次勇敢》2025年在台南及高雄演出。今年農曆馬年春節及228連假將在台中圓滿戶外劇場再度登場，共計6場演出期待再掀親子熱潮。林懷民與FOCASA團長林智偉今（20）日率演員出席巡迴記者會，林懷民與林智偉特別準備印有幾米插畫的限定紅包，向現場媒體與工作夥伴送上祝福，一向低調的幾米，也託人轉交2026年幾米年曆給摯友林懷民，提前預祝「金馬年」巡演一路順利。
談到《幾米男孩的100次勇敢》，林懷民分享這是一個莫名其妙的緣分，自2019年從雲門退休下來，他笑說：「最想做的事情是耍廢，沒想到機緣巧合下又意外出山。」他坦言，自己還沒建立起生活能力，像是卡片被盜用不曉得該怎麼處理，但為了這齣劇，他竟成為網購專家，角色所需的道具，有許多都是林懷民花大把時間在網路搜來，像是盲女的紅背帶，大概找了半個月，搶到最後僅剩的一個。
林懷民說，他一直想做一個作品，讓每一個人都看得懂，不管大學教授，還是計程車司機，不管是小孩還是大人，每個人都可以參加，可以開心，沒想到竟然在馬戲完成夢想。他笑說：「台南、高雄的演出很多親子觀眾。有小孩看完表演，走出帳篷，就開始翻筋斗。有些父母帶小孩三刷、四刷。」
幾米對這齣作品的投入，讓林懷民格外感動。他把所有繪本攤出來，任由林懷民選用。幾乎足不出戶的幾米，去年在台南，高雄演出期間，四度南下，去為演員打氣。幾米認為自己也到了退休的年齡，「很高興我還可以再做一些事。」他的繪本常題獻給朋友，這回《幾米男孩的100次勇敢》，幾米直說：「獻給所有人！」
《幾米男孩的100次勇敢》2026年巡演行程，將橫跨台灣與香港共40場演出，總計8萬席次，巡演將自農曆過年在台中揭開序幕，將在台中文心森林公園，打造一座限定6天的主題樂園，結合藝術、市集、遊逛、節慶跨界交融的「文化嘉年華」，《幾米男孩的100次勇敢》於大年初三至初五（2/19至2/21）及二二八連假（2/27-3/1）在圓滿劇場上演，購票資訊請洽TixFun及Klook售票系統。隨後將於3月前進香港，7 月台北北藝中心、8月台北城市舞台、10月台南及雲林、11月高雄，從農曆新年一路走到年末。
