退休想耍廢卻再出山！78歲林懷民自認沒生活能力 竟成了網購專家

【緯來新聞網】78歲林懷民自2019年就從雲門退休下來，沒想到近日跨界合作幾米、FOCASA馬戲團《幾米男孩的100次勇敢》今（20日）出席巡迴記者會他笑說：「最想做的事情是耍廢，沒想到機緣巧合下又意外出山。」他坦言自己還沒建立起生活能力，像是卡片被盜用不曉得該怎麼處理，但為了這齣劇，他竟成為網購專家，角色所需的道具，有許多都是林懷民花大把時間在網路搜來，像是盲女的紅背帶，大概找了半個月，搶到最後僅剩的一個。

林懷民透過《幾米男孩的100次勇敢》帶給無數親子開心回憶。（圖／攝影組）

林懷民說，他一直想做一個作品，讓每一個人都看得懂，不管大學教授，還是計程車司機，不管是小孩還是大人，每個人都可以參加，可以開心，沒想到竟然在馬戲完成夢想。他笑說：「台南、高雄的演出很多親子觀眾。有小孩看完表演，走出帳篷，就開始翻筋斗。有些父母帶小孩三刷、四刷。」更樂得分享，他人生聽到最棒的舞評，是台南演出時，聽到身後一個歐吉桑用閩南話喊出：「X～水啦！」現場體會到觀眾的快樂，跟從前他獲得《紐約時報》等國際媒體的稱讚，完全是不同的心情。



幾米對這齣作品的投入，讓林懷民格外感動。他把所有繪本攤出來，任由林懷民選用。幾乎足不出戶的幾米，去年在台南，高雄演出期間，四度南下，去為演員打氣。幾米認為自己也到了退休的年齡，「很高興我還可以再做一些事。」他的繪本常題獻給朋友，這回《幾米男孩的100次勇敢》，幾米直說：「獻給所有人！」



這齣關於成長，勇氣與夢想的馬戲，主角「幾米男孩」在小丑的鼓勵下，努力成長。在他難過時，盲女安慰，鼓勵他「不要害怕！」他ㄧ再失敗，想放棄時，大人小孩都跟著小丑ㄧ起高喊「加油！」等到他克服恐懼，爬上十張椅子疊起的高塔時，觀眾為他鼓掌，歡呼，ㄧ面拍手一面流下感動的眼淚。離開劇場時，每位觀眾臉上都帶著長長的微笑。

林懷民（右）與FOCASA馬戲團團長林智偉（左）日出席《幾米男孩的100次勇敢》巡迴記者會。（圖／攝影組）

記者會上，FOCASA團長林智偉也宣布《幾米男孩的100次勇敢》2026年巡演行程，將橫跨台灣與香港共 40場演出，總計8萬席次，巡演將自農曆過年在台中揭開序幕，接著於3月前進香港，暑假期間7月台北北藝中心、8月台北城市舞台；10月澎湖、台南及雲林、11月高雄，從農曆新年一路走到年末，今年計劃走出帳篷，將表演擴散到更多城市，《幾米男孩的100次勇敢》將陪伴觀眾走過整整一年的歡樂時光。



首波上演的2026台中FOCASA幾米馬戲樂園將在台中文心森林公園，打造一座限定6天的主題樂園，結合藝術、市集、遊逛、節慶跨界交融的「文化嘉年華」，《幾米男孩的100次勇敢》於大年初三至初五（2/19至2/21）及二二八連假（2/27-3/1）在圓滿劇場上演，購票資訊請洽TixFun及Klook售票系統。

《幾米男孩的100次勇敢》今年農曆馬年春節及二二八連假將在台中圓滿戶外劇場再度登場。（圖／攝影組）

林懷民、幾米、FOCASA馬戲團跨界合作的《幾米男孩的100次勇敢》2025年在台南及高雄演出，幾米的詩意魔幻+馬戲的扣人心絃+林懷民的優雅從容，為超過5萬名親子觀眾留下難忘的夢幻回憶，今年農曆馬年春節及二二八連假將在台中圓滿戶外劇場再度登場，共計6場演出期待再掀親子熱潮。

