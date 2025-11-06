退休教師月領多少錢？教長曝85%領這金額「很好生活」：盼年改繼續維持

立法院司法法制、教育文化委員會今（6）繼續審查停砍公教年金修正草案，教育部長鄭英耀表示，當年年金改革之後目前仍有85%的退休教師月領5萬元以上、平均有5.8萬元，期盼年金改革可以繼續，讓世代之間可以有更好的扶助與支持。

鄭英耀表示，隨著台灣醫療、長照服務的提升，國人平均餘命增加，國人平均壽命已經來到80歲，和當時退撫基金規劃，確實增加了不小的壓力，而當年的年金改革就是希望可以在世代做更好的維持。根據退休教育人員114年所得級距表，月領5萬元以上的退休教師仍佔總人數85%，約12萬人，即便年改結束後平均月領5萬以上還有69%。未來若納入CPI調整，估算平均約為5.7萬元，現行制度應足以保障退休生活。​

廣告 廣告

民進黨立委張雅琳表示，今天停砍國民年金未來還是撥補，勞保撥補目前已撥補5170億，總體勞工人數是1048萬，而撥補給公保的金額已經有5800億，人數只有58萬，相差20倍。目前對於退休教師的照顧已經相當足夠，平均退休教師所得5萬7千元，對比現在初入社會的勞工薪資還要更好。

國民黨立委王鴻薇表示，台灣目前面臨社會中堅力量如教師、醫護的招募困難，而錯誤的年改政策就是造成師資流失的主要原因，她強調今天立院排審的停砍年金不是恢復到過去，而是從原本的所得替代率從118年修正到113或114年就停砍。王鴻薇指出，有關反對者提出現在停砍會增加政府的財政負擔，他必須很誠實的說確實增加負擔，依照目前初步的試算要分20年撥補4460億元，平均223億元，對比台電在最近幾年同樣產生的虧損也是4500萬，不希望年金停砍被指控說是拖垮政府財政原兇，藉此挑起世代對立。

《風傳媒》讀者調查▸「護國群山」如何助台灣守住「矽島」地位？

我們不只站在科技革命的浪頭，更處在地緣政治的風口。

讓你最關心的產業議題，成為我們持續追蹤的動向！

☛立即填問卷，分享你對台灣半導體產業發展的看法



更多風傳媒報導

