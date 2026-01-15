退休教師牽起善緣 環保教育車進校園

台南關廟國小，一名退休老師、同時也是慈濟志工「周蘭鶯」，接引行動環保教育車，開進校園，讓師生有機會透過闖關，用遊戲的方式，接觸更多環保理念。

行動環保教育車，開入台南關廟國小。「愛護我們的地球，瓶瓶罐罐。」

慈濟志工 周蘭鶯：「我是在這個學校裡頭退休的，中年級的小朋友 真的很活潑，這樣子跟孩子這樣的互動，真的他們的吸收會更好，比在課堂上 死板的課本裡頭還要好。」

「好了喔，等一下除了自己記，還可以跟別人，這個 這個。」

由退休老師接引，讓學生從遊戲中，學習到環保知識。關廟國小學生 王宣涵：「也很開心，認識到了 怎麼做回收，也會介紹給同學，使用水壺 不要使用寶特瓶。」

一關一關，都是葵花寶典，連校內老師都受益良多。關廟國小老師 林庭如：「透過這些關卡，讓他們認識，回收除了是把瓶子洗乾淨 分類之外，其實它還可以去做後續處理 做成產品。」

「猜猜看，行李箱是用幾支寶特瓶做成，(69支) 69。」

關廟國小校長 呂志忠：「希望透過慈濟環保列車的設置，讓我們關廟國小的師生，來參訪 來體驗，更了解爾後 對於環保，大家能做的一分心力是什麼。」

把環保種子種進日常中，讓孩子踏出的每一小步，終將匯成守護地球的一大步。

