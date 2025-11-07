退休族健保依賴高 私立醫院協會挺補充保費改革
補充保費爭議延燒，醫界人士陸續出面表態。台灣私立醫院協會今（7日）發出聲明，鄭重宣示支持啟動健保補充保費改革。對於退休族群與無固定薪資來源者而言，許多人靠勞保年金與儲蓄維生，對健保的依賴性更高，若財務破洞擴大，不排除未來保費暴增或福利縮水，對這些長期繳費且已屆高醫療需求期的人口，無疑是極大威脅。因此，健保改革有助確保「我老了也看得起病」的社會承諾能夠兌現。
台灣私立醫院協會指出，健保開辦以來，以相對低廉的費用，提供世界級的醫療服務與全民健康保障，這是國際稱羨的制度成果，也是社會公平與醫療正義的具體落實。然而，隨著人口老化、慢性疾病增加、醫療科技進步帶動醫療成本攀升，健保財務逐年吃緊，制度永續成為無法迴避的重要課題。
在此關鍵階段，政府提出調整健補充保費的方向，包括將利息、股利、租金等「資本所得」納入年度累計課徵模式，試圖讓制度回到更合理、公平的繳費基礎。台灣私立醫院協會認為，健保制度的改革不僅必要，也正當，更是台灣面對醫療現代化與人口結構轉型的重要治理行動。另外，呼籲衛福部在健保法修法時，應把現行健保法規定，政府應負擔健保總經費不得低於36％的規定，上修至38％，預期可挹注數百億經費，藉此展現投入資源、投資民眾健康的決心。
多年來，醫療人力與醫療資源承受極大壓力，在財務資源有限的情況下，醫療院所與醫護人員長期過勞，服務品質與病人安全也遭受挑戰。若健保財務危機持續惡化，恐將使部分給付縮減或提高自付額，受影響最深的勢必是一般民眾。台灣私立醫院協會指出，唯有及早確立制度永續，才能避免壓力轉嫁給目前與未來的病家，讓全民都能繼續享有完整且可負擔的醫療保障。
台灣私立醫院協會表示，改革並非只為制度財務止血，實則是在守護每位國民的基本健康權。此次改革不單是朝向「誰能付、誰多付」的公平邏輯邁進，也在透過制度調整，具體回應不同族群的實際需求與權益：
對於一般勞工家庭而言，健保制度若持續惡化，勢將導致未來的門診、住院費用提高或醫療項目縮減。調整補充保費制度，不僅有助於穩定健保財務，保障現有給付品質，也能確保民眾不因制度失衡而擔憂未來「看得起病卻看不好病」，讓家庭安心規劃健康與生活。
至於中小企業主與自營商，此次改革若能改善現行「高所得者繳不到位、薪資所得者負擔較重」的不公平現象，將可縮小繳費差距，回歸保險「量能負擔」的原則。這對長期繳納健保、穩定雇用勞工的企業主來說，是一項有助於提升制度信任與社會和諧的重要正義行動。
對於退休族群與無固定薪資來源者而言，許多人靠勞保年金與儲蓄維生，對健保的依賴性更高。若財務破洞持續擴大，不排除未來保費暴增或福利縮水，對這些長期繳費且已屆高醫療需求期的人口，無疑是極大威脅。因此，健保改革有助確保「我老了也看得起病」的社會承諾能夠兌現。
台灣私立醫院協會相信，這次改革是台灣朝向更公平、更永續的健保制度前進的重要里程碑，支持政府勇於面對制度挑戰，也呼籲應在推動改革的同時，強化民眾溝通、設定合理的申報與課徵門檻並加強資訊公開，讓改革過程透明化、分階段化與人性化。在不動健保費率前提下，建立健保補充保費的制度化改革是目前最好的平衡政策。
當年全民健保的誕生，是社會共同選擇的福祉工程；如今面對調整，更應本著對人民健康的承諾，以社會整體福祉與代間正義為出發點，攜手確保此制度能繼續惠及下一代與未來世代。
台灣私立醫院協會鄭重宣示，支持政府啟動健保補充保費改革。這不僅是對醫護體系與醫療品質的關鍵補強，更是守護全民醫療基本權利與社會公平的必要行動。我們願與政府及社會各界攜手，推動完善改革配套，讓健保制度成為台灣健康韌性的象徵，永續守護國人的健康福祉。
