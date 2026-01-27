退休族想賣20張台積電換3500萬！財經作家1原因喊：非常可以

台股繼續飆！台積電今（27）日股價再漲25元，最後收在1780元。然而財經作家施昇輝近日分享一個故事，一名7旬翁詢問他，現在想賣掉20張台積電股票，變現3500萬左右的現金是否可行？對此，施昇輝直言當然可以，並曝光原因。

台積電在15日召開法說，公布去年財報與今年財測，去年每股盈餘EPS為19.5元，優於市場預期，外資都相當看好台積電股價走勢，除了摩根士丹利的1988元目標價，其他家目標價預估都超過2000元。

不過施昇輝在臉書分享，稱有一名70歲的男子私訊他，自己手上持有30張台積電，在想賣掉20張，可以變現接近3500萬元，也想把其他股票通通賣光，加上銀行存款。對方補充，這些錢絕對夠他活到100歲，還綽綽有餘，甚至可以過得很豪奢，而會這麼做的原因則是，「想讓餘生可以完全確定，不用再管股票的漲跌。」

「他問我這樣做好嗎？我回他當然可以啊！」施昇輝指出，因為「確定」這件事對退休的人來說，是最重要的事情。

文章曝光後，網友紛紛留言「完全同意！我常在想投資的目的，就是要確保自己能夠退休無虞，可以安享晚年，不需要再看股市中消耗精氣神的漲幅跌宕！」、「賣一半就可以了吧，70歲可能能活也可以活到100歲」、「只要忠於自己的選擇，落子無悔」！

