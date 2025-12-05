退休族最愛存股法 這家推兩工具搞定投資免煩惱！
財經中心／余國棟報導
永豐金證券公布前三季價值型投資人中，逾四成為「50+」準退休與已退休世代，偏愛合理價時入場基本面優質的股票，以及債券ETF、股票出借等能創造穩定現金流的投資工具。永豐金證券提供兩大必備安心工具：「台美股利再投入」與「股利查詢」功能，助攻打造一站式平台，一指輕鬆實現自動複利投資與快速整合股利資訊。
數據團隊展開重塑客戶輪廓專案，發現前三季台美股市創高之際，仍有一成用戶堅守「巴菲特價值型投資法」：謹慎選擇基本面佳股票，並於合理區間投資、不追高，注重「投資CP值」與「穩定領息」。為打造自己的穩健投資部位，台股以外，價值型投資人相較其他類型投資人，還傾向選擇債券ETF、股票出借等能創造現金流的金融商品，展現出長期配置的投資策略與現金流導向的資產管理思維。
價值型人數隨年齡漸長顯著增多。從30歲以下僅逾一成，到30歲至40歲、40歲至50歲皆增至逾兩成、50歲以上準退休與已退休世代佔比更達四成三。展現「年紀愈長，投資愈看長期價值不看短」。這批客戶面對美9月降息、市場資金活水增加，浮現兩大核心焦慮：一、需要建立更長期的「現金流堡壘」，二、必須重新蒐集新建倉的股票股利資訊。
永豐金證券提供兩大數位工具助攻：第一，首創「台美股股利再投入」功能，讓存股股利能一指輕鬆完成再投入。只要在「豐存股」平台選擇定存個股並開啟「股利再投入」設定，例如：6號台股配發現金股利，系統將於兩個交易日後（8號）自動完成再投入約定。至9月底，台、美股使用率分別吸引逾55%與75%的豐存股用戶使用，遠高於去年同期的18%與13%；同期間月交易量亦年增26%，展現用戶高接受度與信任。
第二，永豐金證券大戶投APP「股利情報」功能。首頁捷徑清單中下拉至「服務」，點選「股利查詢」圖示，可快速查詢「累積現金股利」與「即將除息庫存」，掌握庫存股票資訊、除息日與股東會紀念品動態，提前規劃資金配置與汰弱留強存股標的。
