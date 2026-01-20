退休族都在看它！比自己投資更聰明 全球智選免煩惱

財經中心／余國棟報導

「台灣人壽信鑫滿滿」系列保單保障彈性、操作便利，保戶可依家庭需求選擇不同壽險型別，四大貼心亮點，讓保障更貼近生活、投資更貼近目標。（示意圖/ PIXABAY）

台灣人壽信鑫滿滿系列保單保障彈性、操作便利，保戶可依家庭需求選擇不同壽險型別，四大貼心亮點，讓保障更貼近生活、投資更貼近目標。台灣人壽「信鑫滿滿」系列保單，攜手聯博投信推出「全球智選（美元）帳戶（本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）（撥回率或撥回金額非固定）」，結合智能動態資產配置與風險緩解策略，在全球政經局勢多變下，滿足客戶「穩健投資」與「保障到位」雙重需求。

台灣人壽「信鑫滿滿」系列保單，亮點一：提供壽險和年金選擇，家庭守護力升級。可選擇規劃未來退休現金流的年金平臺，或不同壽險型別的壽險平臺，讓客戶能依需求靈活規劃；搭配免體檢額度，投保流程更簡化、更快速。亮點二：支付靈活，新臺幣保單可刷卡。新臺幣計價保單可採信用卡付款，保戶繳費更輕鬆，資金運用更靈活。

亮點三：尊榮禮遇，高額保費享費用減免。提供高額保險費客戶費用減免，新臺幣保險費達800萬元或美元保險費達26.65萬元，即可享有免收保費費用的尊榮待遇，讓投資起跑點更具優勢。亮點四：長期優惠，持有越久操作更靈活。保單持有滿4年免收部分提領費用，每年標的調整亦享前 12 次免轉換費。

「全球智選(美元)類全委帳戶」則聚焦三大特色，「全」，後全球化新秩序主題，包含供應鏈本地化、AI人工智慧浪潮、抗波動穩續航等布局，領先全臺；「智」，由聯博投信領先市場的智能動態資產配置策略，透過量化與質化分析，篩選具備成長潛力與基本面優勢的標的，搭配主動式風險控管機制，有效降低市場波動風險；「選」，帳戶由聯博投信代為操作管理，結合智能量化研究與基本面研判，依據量化風險訊號與波動度環境指標，以穩健策略掌握全球投資契機，兼顧資產成長與風險管理；另提供三重撥回機制，除了每月定期與不定期撥回機制外，還提供每年額外撥回的機制。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

