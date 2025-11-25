退休更怕錢不夠用！理財專家建議出售「5類物品」：多一筆旅費
許多人為了達成人生目標、追求夢寐以求的事物，購買多間房產、紀念收藏品、特殊車款，甚至各式各樣電子設備；不過理財專家指出，到了退休後，許多人擔心的不是死亡，反而是「錢不夠用」，因此列出以下5項物品，建議退休前賣掉，不僅可賺一筆旅費，也能用於家中房屋修繕費用、緊急備用金。
根據美國個人理財網GOBankingRates報導，多數美國人不是擔心退休後即將面臨死亡，而是擔憂退休後「錢不夠用」，因此理財專家馬歇爾（Kevin Marshall）列出5項退休前建議售出之品項：
車輛：「我給客戶建議的第一件事就是認真檢查他們的車輛」馬歇爾指出，許多人為了夢寐以求的車款、或是做為備用花龐大資金維修、保養及保險，不過退休後通勤次數降低、生活步調放慢，「為什麼要繼續為大部分時間都處於靜止狀態的東西付費呢？」 建議賣掉多餘的車輛。
房屋：擁有2間房子令人感到心安，不過房產稅、管理費用及維修費也是一項支出， 馬歇爾表示「許多退休人士發現，租房是一種更經濟實惠、壓力更小的選擇」，建議出售多餘房產可以增添退休基金，或為意外備用金。
收藏品： 雖然藝術品、紀念品等承載著無數回憶，「如果它們積灰塵或被束之高閣，它們就無法再為你的生活增添價值了」，因此售出並不一定會抹去這些記憶，只是將這些價值轉換到實際層面。
過時、多年未使用物品：包括健身器材、廚房用具等，即使當時出於新奇購買，但長久下來被擺放一旁，成為堆積物品的「衣架」，那麼即可出售這些「雜物」，省下空間之餘，也能將錢做為更多用途。
舊有電子產品：科技發展日新月異，每過一段時間就會推出更高階電子產品，至於被取代之電子設備很快就會變成雜物，因此建議將其售出或捐贈。
馬歇爾表示，退休前賣掉上述品項，並不是為了捨棄珍貴物品，而是為了「釐清思緒」，當捨棄「不再符合你目標的昂貴物品」，實際上是在為自己購買安心和靈活性， 因此退休規劃不僅僅關乎金錢多寡，包括消除多餘「干擾」，退休後的精力和金錢才能用在最重要的地方。
