退休更有錢1／退休20年資產不減反增 外商老總親曝3關鍵
退休生活不必然與「坐吃山空」畫上等號。從外商石油公司退休、今年邁入退休第20年的田臨斌（綽號老黑），用親身經歷顛覆了這種刻板印象。退休後，他不僅沒有因旅行花費與市場波動而資產縮減，相反地，在穩健的投資配置下，讓整體財富比剛退休時更上一層樓，究其關鍵在於他緊扣「安全、穩定、可預期」3原則。
在許多人的認知中，「退休」往往與「坐吃山空」劃上等號。一旦失去了每個月固定撥入帳戶的薪資，心理上的不安全感便會隨之而來，導致多數退休族省吃儉用，甚至面臨股市波動焦慮不已。然而，從外商石油公司退休，今年邁入退休第20年的「老黑」田臨斌，卻示範了另一種可能：資產不僅沒有萎縮，反而比剛退休時還要豐厚，重點是生活品質不打折。
田臨斌在退休初期，投資風格偏向極度保守。當時的他首要目標是創造穩定且足以支應生活的被動收入，以「外幣定存」為核心，搭配「配息型股債平衡基金」以及「海外公司債」。
在海外公司債部分，他挑選票面利率在 4%以上的產品，例如美國電信公司AT&T。田臨斌透露，當時每年的利息收入可超過台幣百萬元，這筆錢成了他與太太四處旅行、環遊世界的底氣。事實上，對於剛離開職場的人來說，「看得到、領得到」的現金流，是建立退休信心的最重要支柱。
隨著退休生活逐漸穩定，約在6年前，田臨斌觀察到市場環境改變，以及對單一債券風險的重新評估，他意識到，雖然海外公司債提供固定配息，但若該公司發生財務危機，資產有歸零的風險，於是將資產中部分配息型商品出脫，全數換成「被動式ETF」；首選標的是全球指標性的兩檔ETF：VT（Vanguard 全世界股票ETF）與VOO（Vanguard標普500指數ETF），但仍保留70%的美元定存。
田臨斌強調，配不配息不是關鍵，資產會長大才是重點。許多退休族執著於「高配息」，卻忽略了總報酬率（利息加資本利得）以及通膨的侵蝕。他認為，大盤指數型ETF的波動相對溫和且風險分散，只要市場長期向上，資產自然會隨之成長。平時他也不隨意進出，除非遇到股市大幅修正，帳戶資金仍有餘裕時，才會考慮進場加碼；反之，若真的缺錢，就賣出部分變現。
