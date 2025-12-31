退休更有錢2／45歲退休後每年玩100天 他靠「選對城市」過環遊人生

田臨斌說，移居高雄，房價與物價較低，成為他退休20年仍能自在旅行的關鍵。

在多數人的想像中，退休後若能長時間旅行、甚至環遊世界，往往需要極為充裕的財力支撐。然而，外商石油公司前總經理田臨斌（綽號老黑）45歲退休後，卻以截然不同的方式，走出一條「玩得久、花得安心」的退休路。退休20年來，他每年有超過100天在旅行中度過，田臨斌認為，關鍵不只在投資，而是降低生活成本，選對生活方式。

在許多人的想像中，要在退休後「環遊世界」且「資產不減」，肯定需要極為龐大的財富。然而，田臨斌45歲退休後，不僅每年有超過100天的時間旅行，資產卻還微幅增加。他說，除了投資外，選擇移居南部異地退休、與過著簡樸的生活是關鍵。

他提到，雖然自己是北部人，但北部房價物價都偏高，對退休生活不友善，他與太太看遍台灣多個城市，最後選擇定居高雄，原因很簡單：房價與物價都低，生活壓力自然小。且移居南部後，與親友有一層朦朧美的關係，又可減少許多不必要的應酬與交際開銷，「有高鐵，真的需要時，我隨時可以北上。」

事實上，任外商老總外派大陸期間，田臨斌曾在北京置產，退休前遇上房價上漲，「當時台北房價約是北京的兩倍，而北京又是高雄的兩倍；賣掉北京房子、改住高雄，一買一賣之間，就多出一筆退休金。」這筆資金也成為他退休後安心的來源。

田臨斌笑說，高雄的房子當初購買時是預售屋，只看幾次就做決定，還要建商照著樣品屋裝潢，減少夫妻間因為裝潢產生的衝突。而高雄的生活節奏，也讓他更容易實踐簡單生活。

現在住的房子，當年取得成本每坪約15萬元，近年房市上漲，也意外成為資產膨脹的助力。但即便房價上漲，他仍強調，買房的目的從來不是投資，而是「住得舒服、花得安心」。

單位：萬元/坪，以該地房屋成交均價計算（資料來源：信義房屋）

不過，每年有1/3的日子在旅行，其實在家的天數很少，還有需要買房嗎？田臨斌斬釘截鐵的說：「當然需要，而且我不想有還貸款的壓力，一筆就把房款付清。」他表示，365天都在旅遊的生活並不實際，住在偏遠一點、不在市區的房子沒關係，但一定要有一個窩。

如今，田臨斌的生活圈單純，尤其不被物價追著跑、相對輕鬆，最後他強調，真正的退休理財，不只靠穩當的投資，還有「選對地方生活」。

