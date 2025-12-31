退休更有錢3／40歲前投資一蹋糊塗 45歲退休後「不再跟市場搏鬥」反更賺

田臨斌（右）45歲退休後，選擇以被動投資參與市場，不讓股價起伏影響生活。（翻攝自老黑看世界臉書）

在追求退休自由的路上，多數人最糾結的往往是資產數字，但45歲就FIRE掉工作的外商總經理田臨斌（綽號老黑）認為，真正影響退休品質的關鍵是心態。退休20年來，他歷經多次金融市場波動，卻始終能從容以對，原因就在於簡單投資、簡樸生活，換回時間與情緒的自由。

退休20年，田臨斌不僅經歷了數次全球經濟波動，還遇上了打亂他準備第三次環遊世界計畫的新冠疫情，但他依然能保持「滿意的笑容」，源自於他對金錢與生命意義的重新定錨。

很多人退休後便開始在股市裡衝鋒陷陣，田臨斌直言：「我認為這樣太消耗生命了。」他認為，退休的本意應該是找回時間的自主權，如果只是從「被老闆奴役」轉向「被股價奴役」，那並不是真正的自由。

現在他選擇「參與市場」而非「搏鬥市場」，透過全球型ETF，例如VT（Vanguard全世界股票ETF）及VOO（Vanguard標普500指數ETF）來參與市場，讓資產隨著經濟成長增加。

另外，退休後的生活簡約、不奢華。雖然與太太曾兩度搭乘郵輪環遊世界100多天，雖然開銷不少，但因為平日維持簡樸生活，三餐不外食、不養車，將省下的開銷集中在旅行上，加上穩健投資產生的收益，使得「出國旅行」成為一種常態。

田臨斌提到，退休時也曾買了一部二手車代步，卻發現一年養車的費用高達20至30萬元，但開車的次數卻手指能數得出，於是便將車子賣掉；現在，近一點的路程，他都用腳踏車代步當運動，遠一點的就靠大眾交通工具。

而喜歡出國旅行的他，雖然身高超過180公分，但就算長途飛行也以經濟艙為主。「我平日有運動保持身體健康與靈活彈性，搭經濟艙不是大問題，也能省下不少錢。」他笑說。

田臨斌坦言，自己40歲前除了定存外，在投資理財上根本一塌糊塗。不僅曾經加入股友社，最後賠得血本無歸，也參加過鴻源集團集資，一年後集團倒了，求償無門。

婚前為了給未來丈母娘一個交代，在台北近郊的汐止買了一個低總價的預售屋，2年後還沒交屋就碰上林肯大郡倒塌事件，汐止房價大滑坡，恰好又碰上工作職務外調海外，只好賠錢售屋。

往後的科技泡沫、911事件，他的資金腰斬再腰斬。 為了從挫敗中站起，他大量閱讀理財書籍，才搞懂什麼是投資。而他也體會到，只有自己徹底了解商品，才能長久執行下去，也才會有足夠的耐心和紀律扎實累積財富，而這正是他退休20年，資產不減反增的秘訣。

