退休校長山難亡非意外？登山社團炸鍋揭領隊黑歷史

新北市62歲郭姓退休校長，前往攀登玉山後四峰不幸罹難事件，有網友在臉書社團指出，郭校長的山難事件，並非單純意外，且郭姓校長參加的登山團還是收費帶隊的商業團，網友更爆料，該團蔡姓領隊一直都有帶團收費，還曾經因為團員走不動，就打電話叫直升機，謊報受傷的黑歷史。根據中天新聞網記者掌握消息，蔡姓領隊於昨（3）日前往派出所做完筆錄，目前不願意對案情多做評論。

郭姓退休校長攀登玉山後四峰，發生山難身亡，有網友怒揭帶隊領隊黑歷史。（圖／中天新聞）

根據網友在登山臉書社團爆料指出，郭姓退休校長參加的登山團，並非「自組團」，而是收費的「商業團」，但是因為郭姓校長腳程較慢，因此「就演變成讓他（郭姓校長）自己在後面走，蔡姓領隊約6點到達圓峰山屋後，自己累了，在圓峰山屋內睡覺，睡到晚上8點才出去找隊友。」但是因為路線結冰，無法繼續前行，蔡姓領隊便返回山屋，直到11月28日凌晨2時許，等不到團員回來才報案。

網友表示，「該名蔡姓領隊並非沒經驗的新手，也一直在收費帶團，過往記錄曾帶團走南二段，團員走的慢或走不動，就打電話叫直升機，隔日同隊隊員，又有人走不動，又報案說受傷，又叫直升機。」

知名登山部落客、山林作家「雪羊」黃鈺翔也在臉書發文怒批，「這又是一起『偽自組私揪商業團闖下的大禍」，更說「這起山難原本可以被完全避免。」雪羊進一步指出，如果該領隊抵達山屋發現郭姓退休校長脫隊，立即前往尋找的話，「他可能僅僅距離郭校長幾百公尺之遙而已。只要他有一點點帶隊的專業與責任，將有非常大的機會在山徑上發現即將透支的郭校長。畢竟，以發現者的描述，當時他應該不是迷途，而是真的走不動了需要找尋避風處休息。」

雪羊也說「如果這個蔡姓領隊，每走一小段就會停下來收隊、休息，關心每一個人的狀況，那郭校長不會有事。」更痛批「這種偽自組真商業團，比網路自組團的爛主揪更加可惡：因為他是有收費的，是出來賺錢的，怎麼可以不負責任、草菅人命到此等地步？」雪羊認為「今天這起悲劇，跟2019年雪季時，秀姑巒山的虎哥山難是同一個類型。他們都是這種私揪偽自組團，因為不負責任又缺乏專業的領隊，其決策與行為有重大疏失，而導致隊員罹難。」

當時發現郭姓退休校長的山友，也出面還原當時種況，「我現場看校長真的是苦撐到案發地！想找個避風的杜鵑林休息一下！結果就是給他睡著！悲劇就發生了！領隊若是有到三叉路的話就可以救回一命的！」該名山友說，「我是5點10分從圓峰山屋出發，到三叉峰時6點整！當時整個很暗視線也很不清！跟黑夜一樣！就因為我們在找三角點軌跡飄！一直找不到三角點，出現眼前竟是校長的仰躺！」

不過根據《中天新聞網記者》獨家掌握消息，蔡姓領隊已於昨（3）日前往派出所做完筆錄，由於偵查不公開，不願意對案情多做評論，但知情人士指出，蔡姓領隊跟郭姓退休校長認識長達數十年，經常和其他朋友一起組團登山，並非外界指控是收費商業登山團，而蔡姓領隊也將和朋友一起前往參加郭姓退休校長的公祭。

