退休校長攀玉山後四峰失聯 今晨被山友尋獲已身亡

搜救人員搭乘直升機前往救援照片。（圖／翻攝照片／中國時報林雅惠高雄傳真）

新北市62歲郭姓退休校長上月27日與團員攀登玉山後四峰時，在鹿山2.7K處失聯，消防與多單位連日投入搜尋，今（1）日上午有登山客通報山徑旁發現倒臥男子，證實為失聯多日的郭男，遺體已先移至圓峰山屋，死因仍待調查。

高雄市消防局表示，11月28日凌晨2時54分接獲南投縣消防局轉報，一行7人的登山隊伍攀登玉山後四峰，其中郭姓團員在鹿山2.7K疑似落單後失聯，同行團員發現找不到人，立刻報案求助。

消防單位獲報後隨即與玉山國家公園管理處、旗美山域搜救分隊、保七總隊與雲豹工作團隊共同展開搜索，累計投入30人次、2架直升機，搜救人員以郭男手機最後定位點與失聯位置為搜尋核心，並運用空拍機、繩索下切等方式在鹿山山區擴大搜索範圍，過程中亦持續由留守人員巡查線索。

直到今日上午7時許，有登山民眾在山路旁發現一名男子倒臥邊坡，立即通報，搜救人員抵達後確認死者身分為失聯多日的郭姓校長，已將遺體移至圓峰山屋待後續運下山；消防局強調，郭男確切死因仍須由檢警及相關單位進一步釐清。

