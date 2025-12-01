即時中心／温芸萱報導

新北市62歲郭姓退休校長，上（11）月27日與6名團員攀登玉山後四峰，在鹿山2.7K處失聯。高雄、南投消防單位會同玉山國家公園管理處及多支搜救隊，累計動員30人次、2架直升機，展開空拍及繩索下切搜尋。今（1）日上午7點多，有登山民眾發現一名倒臥男子通報，經確認為郭姓退休校長。遺體已先送回圓峰山屋，後續將運下山。





新北市62歲郭姓退休校長，上月27日與6名團員攀登玉山後四峰，行經鹿山2.7K處時失聯。接獲報案後，高雄、南投消防單位立即會同玉山國家公園管理處、旗美山搜、保七總隊及雲豹工作團隊展開搜救，累計動員30人次、2架直升機，並依郭男最後定位點及失聯地點，使用空拍機及繩索下切等方式搜尋。

今天上午7點多，有登山民眾在山路旁發現一名倒臥男子並通報，搜救人員立即趕抵現場，確認身分為郭姓退休校長。救援人員已將遺體先送回圓峰山屋，後續將依程序運送下山。

原文出處：快新聞／退休校長玉山失聯多日 今晨尋獲遺體

