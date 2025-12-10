退休校長登山失聯身亡 領隊涉過失致死10萬交保

（中央社記者張已亷高雄10日電）新北市郭姓退休校長11月與山友攀登玉山後四峰，過程中失聯，後續在圓峰山屋周邊被人發現倒臥身亡。橋檢調查，認定蔡姓領隊涉犯過失致死罪嫌，訊後諭知其新台幣10萬元交保。

橋頭地檢署今天發布新聞稿說明，郭姓退休校長11月27日登山身亡案，檢方3日接獲高雄市政府警察局六龜分局報驗，經檢察官陳盈辰會同法醫相驗，並於4日解剖複驗後，送法醫研究所鑑定死因。

檢方調查，蔡男11月27日帶領郭男等6人登鹿山並返回圓峰山屋途中，獨留郭男落隊、未返回山屋，並未及時尋找救助，導致郭男死亡，訊後認為蔡男涉犯過失致死罪嫌，9日諭知蔡男10萬元交保，將持續調查相關刑事責任。

廣告 廣告

據了解，蔡男在擔任領隊方面有豐富經驗，該團每人當時收取7000元費用，攀登當天寒冷且氣候不佳，過程中，郭男曾表示「走不動」，蔡男便留下郭男，先行帶其他團員到山屋，待抵達山屋後便休息，後續再行尋找郭男未果。

全案起因年約60歲郭男與另外6名山友同行，由蔡男領隊，預計攀爬玉山後四峰，郭男在過程中失聯。高雄市政府消防局組成搜救團隊搜索，直至12月1日清晨，郭男被一名山友發現倒臥距離圓峰山屋約1.2公里處三叉峰下方約20公尺樹叢旁，後續經空勤總隊將郭男遺體運返。（編輯：謝雅竹）1141210