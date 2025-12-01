退休校長登玉山失聯 遺體尋獲

新北市62歲郭姓退休校長上月27日攀登玉山後四峰時，在鹿山2.7K處失聯，高雄、南投消防與多單位連日動員，並出動2架次直升機搜索，1日上午有山友在圓峰山屋附近山路旁發現倒臥遺體，經確認為郭男，確切死因仍待調查。

郭姓退休校長於11月27日與6名團員組成7人登山隊，攀登難度較高的玉山後四峰，據了解，一行人在行經高雄市桃源區鹿山登山路線、約2.7K處附近時，同行團員突然發現郭男不見蹤影，當下呼喊並在附近搜尋均無所獲，於是緊急趕往玉山南側的圓峰山屋報案求助。

廣告 廣告

高雄市消防局表示，11月28日凌晨接獲通報隨即展開跨縣市搜救，動員高雄、南投消防及多單位共30人次，並出動2架次直升機，因海拔逾3000公尺、氣溫低且地形險峻，搜救以郭男最後定位點為中心，運用無人機與繩索下切，擴大搜尋鹿山至圓峰山屋及周邊山區，但受天候不穩影響，直升機兩度受阻，搜尋進度有限。

昨晨7時許，一名登山客在圓峰山屋下方山路旁發現有男子倒臥樹叢，隨即通報，搜救人員到場後確認就是失聯多日的郭姓校長，但已明顯死亡，於是先將遺體移至圓峰山屋，後續再協調直升機或以人力方式運送下山。

消息傳回後，友人紛表不捨，郭男友人指出，郭校長是台南人，從土城頂埔國小退休已6年，其國小任教的妻子也於今年7月提前退休，郭曾任土城體育會理事長，熱愛登山、慢跑，是白沙屯媽祖徒步進香的固定參與者，身體強健、耐寒，退休後更推廣茶產業並撰寫茶經書，為人熱心多才。

郭男家屬已接獲噩耗，盼遺體盡速返家；消防局表示，確切死因仍待檢警調查。