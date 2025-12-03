退休校長登玉山後四峰喪命 玉管處提醒4保命關鍵「慎選領隊」

新北市退休校長攀玉山後四峰失聯，警消動員多方人力搜救。無奈尋獲時，人已經身亡。翻攝畫面



62歲退休郭姓校長上月27日攀登玉山後四峰落隊失聯，蔡姓領隊帶隊抵達山屋後，隔2小時才尋人，遺體本月1日尋獲，今天（12/3）吊掛下山。玉山國家公園管理處提醒，登山須留意4項關鍵，包括慎選領隊與隊友、團隊行進、高山風險管理，且要明白後四峰並非親民路線，才能確保生命安全。

郭姓退休校長等7名團員27日從圓峰山屋出發攀登玉山南峰、東小南山、南玉山、鹿山，經高雄桃源鹿山路線欲返回山屋時，郭走了2.7K就逐漸落隊，蔡姓領隊帶著隊員下午6時抵達圓峰山屋，休息了近2小時，晚間8時才因山友提醒，出發尋找郭男，但當時天色昏暗，步道結冰濕滑，蔡姓領隊只好折返。

隔天11月28日凌晨，高雄市消防局接獲通報郭男失聯，29、30日與南投縣消防局、玉管處、保七總隊等組成搜救隊持續搜救，但一無所獲；直到12月1日上午7時許，一名山友才在圓峰山屋下方樹叢意外發現郭男，已明顯死亡，2日遺體被背到排雲山莊，今日天候許可，才將遺體以直升機吊掛下山。

玉管處表示，鹿山的特色是「先降後升」，有「去的了、回不來」的潛在風險，平常沒有體能訓練又勉強前行，體力透支、摸黑及失溫風險將大大提升，一旦落單，極有可能發生不測。

玉管處提醒山友，務必留意4項關鍵：包括

一、慎選領隊與隊友：

領隊應隨時掌握隊伍狀況，懂得應變突發狀況，對全隊安全負起責任，負有隊伍領導、隊員安全看顧及緊急事故處理之責。隊員若遇緊急事故，應留於現場，立即通知消防救難單位。每個人都要為彼此的安全負責。建議不要與不熟識的陌生人組隊爬山。

二、把握團隊行進原則：

團體不脫隊、不可逞強，落隊須有人陪同，並隨時評估自己的體能狀況回撤。

三、高山風險管理：遠離摸黑與失溫：

冬季高山氣溫低、風寒效應強，許多山區已開始結冰，應提早出發，不要摸黑，且夜晚氣溫驟降，容易因摸黑而增加體力消耗與失溫風險；應採多層次穿著，避免因流汗或淋雨導致衣物潮濕，並攜帶足夠的食物與熱飲。

四、玉山後四峰非親民路線：

後四峰考驗極大，務必「謙卑以對」，山友應下載並學會使用離線地圖，特別是鹿山，平時應有一定程度的體能，避免在日落後持續行程。

