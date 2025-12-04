退休校長登玉山落單亡 檢驗屍究責

新北市62歲郭姓退休校長上月27日與6名團員相約前往攀登難度較高的玉山後四峰時，在鹿山2.7K處失去蹤跡，同行隊友發現後立刻報案，警消隔日開始搜山未果，12月1日路過的山友發現郭姓退休校長，但已無生命跡象，3日遺體由直升機吊掛下山，4日檢方相驗，後續將釐清事發經過與責任歸屬。

由於事故地點位在海拔超過3000公尺的高山，地形破碎、路跡模糊，從事故發生地到直升機可吊掛的空曠區域，需徒步穿越碎石邊坡，不慎失足後果難料，救援難度極高。遺體運送過程，搜救隊員單是用頭帶、擔架扛起遺體時，就必須動用3、4人互相配合支援，考驗體能、意志與團隊默契；運送途中還得承受空氣稀薄造成呼吸急促的痛苦，更得克服強風霧氣，步步驚心。

相關畫面曝光，不難看出運送過程對搜救人員不只造成體力上極大負荷，也凸顯台灣山域救援不易及存在的高風險。

外傳郭姓退休校長落單失聯後，領隊未及時發現，疑似進到山屋休息，經人提醒才發現隊伍中少了一人，延遲2小時才折返搜尋。橋頭地檢署昨日表示，將追究領隊有無過失致死等刑責。

檢察官昨日下午會同法醫在高雄市立殯儀館相驗郭姓退休校長遺體，釐清死因，郭妻與家屬則是南下高雄，協助檢察官確認身分。行政相驗結束後，檢察官與郭男家屬先後離開，未對外發言；對於可能因領隊疏失造成郭男身亡說法，家屬無進一步回應。橋檢表示，將持續蒐集人證與物證，確認事發經過與責任歸屬。