退休校長領高息1／年改焦慮逼他學投資 彰化校長6年把400萬滾成1500萬

彰化縣富山國小前校長鄭孟忠被公教年改逼出投資力，退休後繼續領一份薪。

年金改革上路後，許多公教人員第一次認真面對退休生活的不確定性。退休金不再是穩定的承諾，而是一道需要自行補足的缺口。彰化縣富山國小前校長鄭孟忠，正是在年改衝擊下，開始重新思考「退休後，該靠什麼生活」。6年前，他從完全不懂投資，到親自研究財報、建立投資紀律，將400萬元資產滾大至1500多萬元，如今年領息逾百萬元。年改沒有擊垮他，反而成為改寫退休人生的轉捩點。

「如果年改後我的退休金只剩33,000元，那退休生活該怎麼辦？」坐在彰化寶藏寺旁的涼亭裡，鄭孟忠一邊手沖咖啡，一邊淡淡地說出當年讓他徹夜難眠的恐懼，熱水緩緩注入濾杯，咖啡香在空氣中散開。但現在的從容，是他過去6年努力學習投資理財所換來。

幾年前，年金改革的消息，讓鄭孟忠感到對退休生活失去掌控。為了彌補年改造成的退休金缺口，他告訴自己一定要學投資，於是2018年底開了人生第一個證券戶，並大量閱讀財經書籍、研究公司財報。帶著多年儲蓄、以及父親遺留下來的遺產，湊齊400萬元正式踏入股市。

6年來，他將400萬元滾大成1500多萬元，去年光是股利的被動收入就有110萬元，等於退休後能多領一份校長薪水。去年8月他決定正式退休，離開校長職務，現在過著寫書、演講、大學兼課、培育下一代教師的生活。

鄭孟忠說，年金改革上路後，公教人員退休金的所得替代率逐年下修。他以自己為例，因為有博士學位、且35年的年資、校長職等條件，若沒有年改，原本可月領近90,000元退休金直到身故；但制度調整後，他預期到2029年每月僅剩約68,000元，整整少了20,000多元。更讓他焦慮的是改革中訂下的「地板價」，當退撫基金不足時，退休金最低可被砍到33,000元，且完全合法。

「那一刻我真的被嚇到了。」他回憶，年改讓他第一次意識到，最大的風險可能不是投資，而是什麼都不做。「如果只靠制度提供的退休金，那麼，退休後的人生，其實是被別人決定的。」鄭孟忠有感而發的說。

初期他選擇從高殖利率個股下手，為自己訂下明確條件：殖利率至少6%，且營收與獲利必須逐年成長。在這樣的篩選下，他陸續布局仁寶、技嘉、緯創等標的，其中緯創更讓他賺到近3倍的報酬。他透露，進場後的前4年平均年報酬率都維持在20%以上，資產穩定成長，也讓原本因年改而產生的焦慮，逐漸被信心取代。

如今，他能在退休後的清晨爬山、泡咖啡、曬太陽，不再被制度追著跑。回頭看年改帶來的衝擊，並沒有擊垮他，反而逼著他正視財務自主這件事。對鄭孟忠而言，年改成了人生中最關鍵的一次提醒：那就是唯有提早準備，退休，才有無限的自由。

