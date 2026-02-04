退休校長領高息2／用念博班的精神研究投資 國小校長年領息百萬55歲就退休

計劃退休的前2年，鄭孟忠將個股投資轉為高股息ETF，大跌大買，分批布局。

年金改革讓許多公教人員第一次意識到，退休生活不能只靠制度撐起。彰化縣富山國小前校長鄭孟忠用6年時間，將400萬元資產累積至1,500萬元，單靠股利就能為自己創造每年百萬元以上的被動收入。這條路並非一帆風順，而是在錯誤中修正、在學習中調整，最終換得提早退休、掌控生活節奏的選擇權。

因為年金改革的焦慮感，讓彰化縣富山國小前校長鄭孟忠開始自學投資理財。他花了6年時間將400萬滾大成1,500萬元，去年光是股利收入就高達110萬元，相當於校長的年薪。也因為現金流逐漸穩定，他在55歲時決定退休，成為彰化縣內少見提早退休的年輕校長。

財富大漲讓人羨慕，但他也坦承這一路上是錯誤中摸索。「剛開始投資的前4年，我是一邊賺錢，一邊修正錯誤。個股操作確實讓我快速累積資產，但也付出不少的學費。」

他笑說，自己拿出念博班4年就畢業的精神研究財報、選股，把投資當成一門必須做足功課的學問。當時以「高殖利率6%」作為第一道護城河，希望能在市場波動中，先確保現金回收。

隨著實際操作時間拉長，他逐漸發現，若公司缺乏實質營收與獲利支撐，殖利率再高，也只是表象，一旦股價下跌，往往得用好幾年的股利，才能彌補帳面虧損。「我曾投資三發地產，卻因董事長家族因素，股價連續跌停；也買過健身器材廠岱宇，初期殖利率亮眼，卻在疫情後基本面惡化，股價一路腰斬。」這些經驗讓他看清一件事，那就是殖利率再高，基本面不行，終究會出問題。

隨著退休時間逼近，鄭孟忠開始思考更根本的問題，年齡漸增是否還有心力承受個股波動帶來的心理壓力？他笑說，所謂的飆股，多半是「曾經擁有，但在它真正飆的時候，早就不在手上了」。

在他眼中，投資個股就像將領率兵上戰場，打贏了，可以收編對方士兵；一旦輸了，自己的兵也可能成為別人的。他有感而發地說，這樣高張力的對決，對退休後的生活來說實在太累。

近2年他因此選擇將投資重心轉向高股息ETF，目標不再是價差，而是穩定的現金流。他形容，ETF就像把風險分散到整個市場，不必天天盯盤，也不必糾結買賣時點；買高股息ETF，更像是在碉堡裡養士兵，而士兵還會生出小士兵，就是高股息的股利再投入，形成複利效果。

他鎖定殖利率約8%的高股息ETF，目前持有包括群益台灣精選高息（00919）142張、大華優利高填息30（00918）80張、元大台灣高股息（0056）40張與復華台灣科技優息（00929）125張，為退休生活建立長期、可預期的現金流基礎。

好友郭校長表示，鄭孟忠不吝於分享投資方法，自己也跟著買高股息ETF累積退休被動收入，看到庫存從1張、2張，增加至10張，心理上的安定感與踏實，就是對未來最好的投資。

而他也跟鄭孟忠一樣執行「股息再投資」的自律，雖然放棄了眼前的享受，實則是利用複利的力量，讓資產在時間的長河中自動增值。

