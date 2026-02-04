退休校長領高息3／年領110萬股利怎麼做到？ 退休校長的高股息ETF布局

鄭孟忠退休後四處演講，不吝與他人分享自己的投資心法。（鄭孟忠提供）

年金改革讓許多公教人員對退休生活感到焦慮，但彰化縣富山國小前校長鄭孟忠將危機變為轉機。他勤學投資，6年時間將資產滾大近4倍，並妥善運用高股息ETF作為退休後穩定現金流。現在年改到底改不改、怎麼改，對他來說早已無關緊要。

清晨6點起床爬山、閱讀、寫作，固定到大學兼課、演講，午後在涼亭沖杯咖啡，這是彰化縣富山國小前校長鄭孟忠現在的日常。很難想像6年前他為年改焦慮不已，還好靠著勤學投資，現在已經可以不工作也能領到相當於校長的年薪，去年8月安穩退休。

鄭孟忠說，他個人進入投資市場的6年時間，大概可分為兩階段，前4年投資個股滾大資產，後2年動了想退休的念頭，需要穩定現金流，因此將資產慢慢轉為高股息ETF。去年光是股利收入就超過110萬元，讓他多了層安全感。

而高股息ETF也不是閉著眼睛隨便買，鄭孟忠說的策略是：大跌大買、分批佈局，隨時汰弱留強。在他眼中，ETF不是追高的工具，而是用來建立長期現金流的基礎資產，只要價格出現明顯修正，就該冷靜進場，不是恐慌退場。像是去年4月美國總統川普拋出關稅政策、市場劇烈震盪時，他選擇在第3天進場撿便宜，「這時候進場，至少殖利率夠高，已經立於不敗位置。」

至於他設定的進場條件相當明確，只要ETF出現單日或波段下跌約3%以上，甚至遇到系統性風險，就會開始分批布局。

同時，他也強調「持有不等於放任」。以復華台灣科技優息（00929）為例，他曾一度持有超過200張，光是這一檔單月股利就可貢獻4萬元現金流。但隨著配息水準下滑，他分批調整，目前仍保留約100多張。他認為，持續檢視、適時修正，是買高股息產品要有的態度。

在好友與同事眼中，他的轉變並非來自運氣，而是思維徹底翻轉的結果。年金改革後，許多教師開始焦慮退休生活品質是否下降，但鄭孟忠反覆提醒身邊的人，真正拉開差距的不是投資標的，而是「認知模式與思維習慣」。他不追求短期暴利，而是選擇一套自己能長期執行、不必承受過度心理壓力的策略。

回顧職涯，鄭孟忠在20歲時就成為國小教師、38歲當上校長，去年更成為縣內最年輕退休的校長。人生每個階段都提早準備，投資亦然，「我只相信自己做過的功課，而不是聽別人怎麼說。」

對他而言，現在能自在喝咖啡、安心過日子，不是運氣，而是6年學習與紀律累積的結果。年金改革帶來的焦慮，早已不再困擾他，取而代之的是對生活節奏與未來選擇權的掌握，「這才是財務自由的意義。」

