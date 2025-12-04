退休校長魂斷玉山後四峰 雪羊爆領隊黑歷史：6年如一日的管理失能

新北市退休校長攀玉山後四峰失聯，警消動員多方人力搜救。無奈今登山客尋獲時，人已經身亡。翻攝畫面



新北市郭姓退休校長日前偕登山團挑戰玉山後四峰，結果不幸罹難，領隊被控未及時發現郭男落單失聯，疑似抵達山屋後過了2小時，才折返尋找落單的郭姓校長，錯失救援時機。對此，資深登山客兼山岳作家雪羊直言，這起意外原本可以完全避免，批評政府多年來缺乏商業登山管理制度，使消費者安全長期暴露在風險中。

資深登山客兼山岳作家「雪羊」今日（12/4）凌晨在臉書粉專以「六年如一日的文化與管理失能」為題發文，指出這起本可以完全避免的山難，總是因不負責任的偽自組團、網路自組團一樣，因品質和水準猶如抽獎般的領隊（主揪），在每一個風險抉擇的關口都選錯了方向，終究讓事態失控地朝悲劇衝去。

雪羊批評，該團蔡姓領隊帶領隊伍單攻鹿山後，回程竟任憑隊伍在山徑上分散、落單，抵達圓峰山屋後也不點名、不立即擔心失聯的隊員，就自顧自地開始睡覺，直到天黑了、路徑開始結冰，才終於出門尋找尚未回到山屋的郭校長，最後卻為時已晚，沒多久就因道路結冰、無法行走而折返，「殊不知，那時候他可能僅僅距離郭校長幾百公尺之遙而已。只要他有一點點帶隊的專業與責任，抵達山屋稍事休息後發現有人還沒到，馬上出發去尋找，將有非常大的機會在山徑上發現即將透支的郭校長。」

雪羊接著指出，該名蔡姓領隊甚至還是濫用社會資源的慣犯，這起山難後被爆出，今年年初曾收費帶一趟19人的南二段團，結果只要有人慢了，就叫直升機謊報受傷把人帶走，完完全全地把營業成本外包給全民買單。

雪羊直指，此次山難和2019年雪季時秀姑巒山的虎哥山難，都是因為不負責任又缺乏專業的領隊，決策與行為有重大疏失，才導致隊員罹難，「真正讓這兩起同性質山難時隔六年再現、更縱容蔡姓領隊隨便叫直升機都不用負責的，正是政府管理的失能。」

雪羊指出，打從台灣有登山活動以來，無論政黨怎麼更迭，從來沒有人想把「登山嚮導」、「登山服務業」當作正式產業，也完全沒有人、沒有法在管商業登山，讓有心人愛怎麼搞就怎麼搞，隨便一個人只要他敢、只要會打字，就可以在網路上開始招人收費上山，當起「領隊」，無法辨識申請對象是商業隊或自組隊的山域主管機關，也幾乎沒有能力面對劣質商業團排擠一般使用者資源的亂象，只能無奈地看著消費者權益與安危，長年被置於這個最不被政府保障的漏洞中。

「我很常在演講中這樣比喻，你不能在大安森林公園隨地擺攤賺錢，一定會被警察趕；但你可以在國家公園隨意佔用山屋與營地營業，一毛錢都不用付、也不會有人趕你。」雪羊表示，連帶團去日本這種超安全的國家，都需要考外語領隊執照，才能開始賺錢，但一樣是過夜、食宿、交通，只要是帶團爬台灣充滿野性、死亡風險遠比日本平地旅遊高得多的群山，卻不需要任何證照、沒有任何單位監督，觀光署還會幫忙解套，稱這是體育活動、不歸他們管。

雪羊表示，綜觀世界上的登山大國，全都有自己的登山產業管理法規與制度，還有綁定營利資格的嚴謹登山嚮導證照制度。反觀台灣，帶隊營利不用任何資格，只要是個人就可以，現行的登山嚮導證只是加分項目、不是必備。雪羊呼籲，近期國家公園法修法在即，政府應把握機會正式建立登山業者管理制度、登山嚮導專業證照、商業隊登山規範與懲罰機制，若制度不改，「未來依然會有無數的郭校長死於非命，死於一個無法保障消費者權益的灰色商業登山國度。」

