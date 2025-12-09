退休校長魂斷玉山 專家籲登山四準備不可輕忽

新北市一名62歲郭姓退休校長攀登玉山不幸身亡事件，震撼登山圈，資深登山教練劉焜耀提醒，冬季山區環境嚴峻，低溫加上路面結冰，登山者若體力透支，最容易陷入失溫危機，失溫往往是導致山難的致命因素，民眾登山務必要在保暖裝備、體力分配、能量補充、事前規劃四項進行準備。

郭姓退休校長日前與山友組隊挑戰玉山後四峰，途中疑似因累了想「煮茶休息」而脫隊，數日後，竟然在圓峰山屋附近邊坡被發現不幸身亡，這件事在山友間引起震撼與討論，有山友認為是商業化領隊問題，也有山友認為，政府缺乏管理制度。

郭姓退休校長登玉山後四峰失聯，尋獲時已不幸身亡。（圖／玉管處提供）

劉焜耀提醒登山山友，冬季登山首重保暖，禦寒衣物必須保持乾燥，若濕掉，保暖效果大幅下降，危險性隨之增加。另外，冰爪、冰斧等破冰工具在結冰路段不可或缺，登山者應事先檢查裝備是否齊全並能正常使用。

除裝備之外，劉焜耀指出，玉山後四峰路線的去、回程都會消耗大量體力，許多初學者常在上山時衝刺，導致回程時力竭，因此發生高山意外，登山前必須詳細評估自身體能狀況，並合理分配體力，避免過度消耗。

劉焜耀還提醒，登山過程中，因能量消耗極快，建議隨身攜帶糖份（單醣）食物，並在行進間定時補充，以維持身體能量。最重要的是，出發前必須做好計畫，詳細了解路線難度、天候狀況與可能風險，並準備完善的裝備與補給。若是團隊行動，更需建立清楚的分工與聯繫方式，避免有人脫隊卻未及時察覺。

