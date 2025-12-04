退休校長「累了煮茶」魂斷玉山後四峰4天！家屬地面接屍…悲慟求1事

記者簡榮良／高雄報導

意外逆轉人禍？新北一名62歲郭姓退休國小校長，上個月27日與6名山友攀登玉山後四峰，校長途中喊累，想獨留原地煮茶水休息，蔡姓領隊繼續前行，抵達山屋休息近2小時，在團員提醒下才知道事態嚴重尋人，入夜後地面結冰危險，在距離郭男400公尺處折返，直到隔天凌晨2點報案，郭男陳屍邊坡4天後才被發現。消息一出，大批山友呼籲家屬提告領隊遺棄罪，不然會有下一個受害者；對此，家屬希望此事能喚醒大家互助合作的精神，或許你的關懷能救回一條寶貴的生命！

據悉，一行7人登山隊伍在鹿山往圓峰山屋途中，郭姓退休校長因為體力不支，主動提出原地休息煮茶需求，蔡姓領隊不疑有他持續前行，郭男因此脫隊。晚間18時抵達山屋後，領隊吩咐先休息2小時，晚間20時許，在其他團員提醒下才展開尋人，入夜後的山區低溫難耐，地面結冰危險，最終於距離郭男400公尺處折返，隔天凌晨2時才報案求助，這中間在幹嘛？遭質疑錯失救援時機，大批山友群起公憤，呼籲家屬提告領隊遺棄罪，不然會有下一個受害者。

歷經四天搜救，1日清晨6時許，山友於距離圓峰山屋約1.2公里處發現一民眾倒臥邊坡，並立即通報消防局。搜救人員於7時許抵達現場，與家屬確認為本案失聯者，並於10時39分後送至圓峰山屋安置，3日申請直升機成功將遺體吊掛下山，至於詳細死因有待相驗釐清。

遺體吊掛下山，家屬在地面仰天迎接，內心情緒極其複雜，因為這一趟回家足足等了4天。家屬事後發文致謝，搜救的人員、協作、山友們，這幾天都有看到各位給的救援最新消息，你們為舅舅的付出，我們都看在眼裡記在心裏，相信舅舅也知道！

家屬說，根據先前新聞報導內容，有許多目睹一切知道實情的山友們看不下去，不想舅舅走後被大家誤解，幫忙陳述事情讓大家對瞭解實情；在此也要跟你們再次說聲謝謝！你們的正心正念我們都收到，相信舅舅也收到了！至於不知道實情誤解舅舅的網友們，舅舅應該也會選擇原諒放下，因為他是喜愛結善緣的人。

舅舅生前是一位熱心助人行善的退休校長，他的座右銘「風淡雲輕」，相信認識舅舅的人都知道他的為人；他若在世應該也不願看到大家為了他爭吵，他是個以和為貴，「言論家屬無法控管，每個人心中都有一把尺」。

希望此事件能喚醒大家互助合作的精神；多關懷一下身旁熟悉及不熟悉的人，或許因為您的關懷能救回一條寶貴的生命！他此生的任務已經完成，跟大家結善緣；如他的座右銘一樣「風淡雲輕」。

玉管處表示，玉山後四峰以地形陡峭、海拔高、路程長著稱，其中鹿山路段屬「先降後升」型，體能消耗巨大，有「去得了、回不來」的風險。若隊伍行進間距拉大、隊員落單，加上入夜後低溫與風寒效應，極易引發迷途與失溫。

