退休檢察長發表新書 羅榮乾宣揚服務利他轉化生命

前法務部保護司長羅榮乾（左）贈《服務利他—轉化生命》新書予鹿耳門天后宮主委林瑞男。（記者陳治交攝）

記者陳治交∕台南報導

前法務部保護司長羅榮乾退休後成立服務利他促進會，十日在鹿耳門天后宮舉辦「服務利他—轉化生命」論壇暨新書發表會，期盼透過宣揚「服務利他」理念，凝聚社會更多正向力量。

羅榮乾是社團法人中華民國服務利他促進會創會會長，曾任司法院政風處長、屏東、嘉義地檢檢察長及法務部保護司長，退休後希望重建人們之間的信任與互助精神，致力傳達「服務利他」的理念。

論壇中，羅榮乾以淺顯易懂的語言與感人故事，娓娓道來多年投入公共服務的心路歷程，並發表新書《服務利他—轉化生命》，分享「好壞唯心造」、「修行是現在的己對社會的貢獻」、「因果不空，順逆境是成就自己」、「藉勢練心」、「無處生其心」等五大訴求，利人利己、共好共榮成就百分人生。

羅榮乾指出，「服務利他」是思想觀念的弘揚，透過利他思維，不僅可營造民眾彼此尊重關懷、真誠對待的善良風氣，還能讓善意在社會中持續擴散，形成良性的正循環。他相信，一句善意、一個扶持，都能像播下一粒稻種，終將長成萬畝福田。

主辦單位將《服務利他—轉化生命》贈送給民眾，希望每位與會者帶著書回家，與家人朋友分享，進而傳遞到更多角落，讓善意在社會中擴散、發芽、茁壯。