退休活網少女是蔡英文！回首「10年前今日」網嗨了

政治中心／李汶臻報導

前總統蔡英文卸任後活躍於社群平台，不時驚喜現身網友的留言區，親民程度令國人驚喜不已。日前才多次被發現「熬夜海巡」的她15日又在社群Threads現身，她跑到副總統蕭美琴最新上傳的「撒嬌舞」超萌片下方留言寫下三字，讓眾多網友們看完全笑翻。

副總統蕭美琴15日在總統府與參與「百億海外圓夢基金計畫」的青年們見面，蕭副總統分享自己的海外經驗，年輕人則是教她當下最流行的拍照pose，並在鏡頭前跳起當紅的南韓「撒嬌舞」，超萌畫面不僅累計吸引破百萬網友朝聖，就連前總統蔡英文也趕來留言，雖然她僅簡短寫下「留友看」三字，但仍累計吸引上百萬人觀看。

網友們全都激動湧入留言「小英你是退休之後每天在滑脆嗎」、「誰懂在這篇看到蔡英文留這句的衝擊感」、「不可能您也用這個說法欸我要笑死」、「這部影片有趣程度100%，蔡英文總統級留友看搞笑程度1000000000%」、「笑死我要瘋掉，小英不准這麼活網欸」、「總統等級的留友看」、「誰教你的」、「瘋掉，這麼活網的詞」，甚至有人大讚說「小英總統的退休生活越來越年輕惹」、「咪琴跳了半天按讚數沒有這三個字高」、「我覺得您是全台灣堪稱第一名活網的政壇重量級人物」、「退休後根本就是活網少女欸」。

稍早蔡英文在Threads「海巡」的身影再度被抓到，Threads官方小編PO文大玩時光機遊戲，詢問「如果是在2016年，你會在Threads上發什麼內容？」，釣出蔡英文本人回應「十年前的今天，也就是2016年，我當選了中華民國總統」。回應發布不到1小時就有上萬人按讚，不少網友留言喊「10年之後變成活網總統XDDD」、「十年前有小英當選台灣總統，十年後有喵英在threads上留友看」、「那我就是十年前，把我手中的那一票，投給了台灣第一位女總統」。

蔡英文回首「10年前今日」，眾多網友嗨了。（圖／翻攝自Thread@tsai_ingwen）





