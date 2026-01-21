退休活網少女是蔡英文 「海巡神回應」讚數排行曝光！

政治中心／江姿儀報導



前總統蔡英文卸任後活躍於社群平台，不僅大方展現對「台灣味」美食的喜愛，身為資深「香菜控」的她還時常海巡推薦網友「加爆香菜」，0距離感的親民發言常逗樂一票民眾。多次被發現「熬夜海巡」的她近期頻繁在社群Threads現身，常幽默玩起「總統級諧音哏」，也會隔空投送溫暖與鼓勵。





退休活網少女蔡英文「海巡神回應」讚數排行曝 「發3字」吸400萬人朝聖！

前總統蔡英文卸任後時常海巡留言，身為資深「香菜控」的她也常推薦網友「加爆香菜」，0距離感的親民發言常逗樂一票民眾。（圖／翻攝自蔡英文Threads）

廣告 廣告

前總統蔡英文卸下總統職務後，仍活躍於社群平台，時常海巡與大家互動。她於Threads上，自我介紹寫著「家有五狗兩貓，宵夜喜歡吃泡麵，以前是蔡教授，現在是已經畢業的小英總統」，擁有77萬名粉絲。她不時驚喜現身網友的留言區，留下幽默神回應或暖心鼓勵，親民程度令國人驚喜不已。





回顧近期前總統蔡英文退休後化身「活網少女」，留下的「海巡神回應」：





1.275萬次瀏覽、25萬讚

2025年12月20日1名脆友曬出大啖濃花生冰淇淋的畫面，分享自己喜愛台灣特有吃法，「推薦大家搭配香菜末，美味大升級！」。濃厚的香菜味吸引大批「香菜控」現身，海巡到一半的蔡英文也留言自首「我喜歡餐後來一點冰淇淋，我也喜歡香菜，但是香菜加冰淇淋，我不確定這是一個擁有社會共識的吃法……」。





2.380萬次瀏覽、15萬讚

副總統蕭美琴本月15日在總統府與參與「百億海外圓夢基金計畫」的青年們見面，年輕人教授當下最流行的拍照pose，並在鏡頭前跳起當紅的南韓「撒嬌舞」。超萌畫面曝光，前總統蔡英文趕來留言，以現下網路流行用語簡短寫下「留友看」三字。網友們全都激動湧入留言「小英你是退休之後每天在滑脆嗎」、「笑死我要瘋掉，小英不准這麼活網欸」、「總統等級的留友看」、「誰教你的」、「瘋掉，這麼活網的詞」、「小英總統的退休生活越來越年輕惹」、「咪琴跳了半天按讚數沒有這三個字高」、「我覺得您是全台灣堪稱第一名活網的政壇重量級人物」、「退休後根本就是活網少女欸」。





3.165萬次瀏覽、14萬讚

1名脆友發文本月20日「仔細想想台灣的總統一堆人名字都好怪」，接著列出近三任總統名「英九、水扁、英文」，表示「感覺台灣找不到第二個同名的人」。蔡英文海巡見到自己被點名，昨（21日）現身留言，認真回覆「叫英文很奇怪嗎？」，網友見狀趁機告白「不會，我們大家都很喜歡（蔡）英文！」、「不會！如果叫數學可能就比較討厭」、「超好笑～怎麼常常看到前總統，很活網欸！」。





4.103萬次瀏覽、11萬讚

1名網友本月11日在Threads上詢問大家職業意願，發文問「如果今天不用考慮錢，你最想立刻做的是什麼？」，結果釣出蔡英文回覆「沒人考慮做總統嗎？」，網友湧入留言區「總統是您專業，我挺就好」、「這是考慮就能做的嗎！妳行妳上啊！欸……等等」、「做總統太難了，但妳做得很好」、「小英妳適合，我就先不用了」、「我OK您先請，小英我想你了」。





5.93萬次瀏覽、11萬讚

前總統蔡英文同款髮型一時蔚為風潮，1名肚皮舞舞者本月在Threads上曬出同款短髮，只見她身穿華麗舞蹈服飾，頭頂「小英招牌短髮」，對著鏡頭露出絕美笑容，配文跪求小英前總統來海巡「莫名用了一顆蔡英文的髮型，這樣蔡英文會回應我嗎？」，果真召喚出蔡英文親回讚美「你比我漂亮很多」。貼文讓萬網陷入瘋狂，嫉妒留言「心機好重！不要想這樣騙我們貓英大統領！」、「她會說：我不確定這是有社會共識的召喚方式～」、「你要把任何東西拌香菜，他一定會回你！」、「要拐喵統領，首先要用刈包加二倍芫荽」，還有人狂吃醋怒喊「你不要一直想用美色跟才華吸引喵英」、「小英已寵幸過妳，妳的扣打已用完」。





6.5.4萬次瀏覽、9.4萬讚

前總統蔡英文過去以一頭蓬鬆有型的短髮示人，這樣的造型早已成為她鮮明的個人標誌，卸任後髮型依舊維持不變，辨識度十足。1名媽媽本月7日曬出留著「小英招牌短髮」的女兒認真寫作業的畫面，短短6分鐘就釣出「夜貓」蔡英文親回大讚「看她寫作業的氣勢，未來當總統也不是問題。小妹妹，祝福你快快樂樂長大」，瞬間引發網友暴動「小英比那個招募教官一直叫人加入國軍還猛」、「史上最強總統府招生文案」、「總統你會不會太晚睡了？！要揪出來唱歌嗎」、「直接招募總統！」，甚至有中國人被蔡英文的暖心留言震撼，以簡體字留言感嘆「原來女性、兒童、普通人，被當作未來的主體，可以是如此自然的一件事」，隨後還有些慚愧地說「原來不是我太理性，是我所處的環境太窄」。





7.93萬次瀏覽、8萬讚

南韓網友宋彩源2025年12月28日在Threads上發文，分享自己來台旅遊大啖台灣美食的日常，曬出手搖飲、小吃、零食、街景、行人等照片，以「南韓人眼中的台灣」視角記錄台灣獨特風景，濃厚的人情味與生活氣息滿溢。他還特別狂讚滷肉飯，隔天總統蔡英文突然回覆「謝謝你喜歡台灣。你也可以試著在吃台灣小吃的時候，加兩倍的香菜，會很有台灣味。」，網友瘋喊「小英您是對的，香菜要加爆」、「雙倍香菜太狠了」、「蔡總統我很喜歡您，但香菜可以不要嗎」、「好幸福喔！被小英留言了」、「小英對香菜的執著」、「這是一個有社會共識的吃法嗎小英？」、「蔡前總統：您洩漏國家機密了！」、「我們小英真的隨時都在海巡，而且永遠不離香菜哏」、「這個帳號什麼時候變成推廣香菜的帳號了？」。





8.90萬次瀏覽、6.8萬讚

本月10日總統賴清德出席AI人才年會，談及台灣AI發展突然話鋒一轉，幽默指出姓氏「賴」英文拼音有「AI」，笑說可以稱他「AI總統」，還點名行政院長卓榮泰、前總統蔡英文名字拼音也有「AI」。事後賴清德於Threads曬出片段，蔡英文熬夜海巡見到自己被點名，亂入留言區，拋出「總統級諧音哏」回覆「我的蔡裡面，還有英文。」。網友笑翻為什麼小英你的更冷」、「幽默小英反應超快的！」、「原來『凍蕃薯』是兩位貢獻出來的」、「小英總統這冷笑話有符合社會共識嗎」、「誰說妳可以這麼有哏的…我太愛妳了怎麼辦」、「你不要那麼幽默」、「好冷」、「天氣已經夠冷了喔」、「救命～天氣已經夠冷了」、「小英總統怎麼那麼可愛」、「謝謝小英，今天更冷了」、「這個國家級諧音梗太喜歡了」、「總統級寒流」。





9.65萬次瀏覽、6.8萬讚

日本栃木縣知事福田富一暌違8年造訪高雄，市長陳其邁盡地主之誼，端出澎湃水果冰招待，還甜蜜互餵，展現台日友好。陳其邁於2025年12月30日曬片高喊「台日水果強強聯手」，隔天蔡英文留言回應，忍不住調侃「這種吃冰的好康時候，怎麼就沒有打電話給我？」。沒想到被一票網友無情打槍，笑說「因為他怕妳帶香菜來加」、「不行，你會加香菜」、「應該怕你加了香菜」、「拜託不要，這不是給你加香菜用的」。





10.17萬次瀏覽、近7000讚

某脆友本月於蔡英文貼文留言區，詢問「總統您好，我前幾天看到有人考機車駕照考了五次才過，您會給他什麼建議呢？」，蔡英文親自回覆「騎車要注意安全。」。網友笑喊「總統又又又活網了」、「前總統是不是整天泡在網上的休養生活啊」、「要注意路人安全」、「這個後勁好強」、「真．注意安全」、「我相信小英總統的意思是要請其他人注意安全！五次太可怕啦～」。









原文出處：退休活網少女蔡英文「海巡神回應」讚數排行曝 「發3字」吸400萬人朝聖！

更多民視新聞報導

他幫蔡英文「做1事」！本人親回：謝謝你幫我加碼

不考慮錢想做啥？蔡英文「回1句」網讚：可以續任嗎

退休活網少女是蔡英文！回首「10年前今日」網嗨了

