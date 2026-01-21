退休活網少女是蔡英文 「海巡神回應」讚數排行曝光！
政治中心／江姿儀報導
前總統蔡英文卸任後活躍於社群平台，不僅大方展現對「台灣味」美食的喜愛，身為資深「香菜控」的她還時常海巡推薦網友「加爆香菜」，0距離感的親民發言常逗樂一票民眾。多次被發現「熬夜海巡」的她近期頻繁在社群Threads現身，常幽默玩起「總統級諧音哏」，也會隔空投送溫暖與鼓勵。
前總統蔡英文卸任後時常海巡留言，身為資深「香菜控」的她也常推薦網友「加爆香菜」，0距離感的親民發言常逗樂一票民眾。（圖／翻攝自蔡英文Threads）
前總統蔡英文卸下總統職務後，仍活躍於社群平台，時常海巡與大家互動。她於Threads上，自我介紹寫著「家有五狗兩貓，宵夜喜歡吃泡麵，以前是蔡教授，現在是已經畢業的小英總統」，擁有77萬名粉絲。她不時驚喜現身網友的留言區，留下幽默神回應或暖心鼓勵，親民程度令國人驚喜不已。
回顧近期前總統蔡英文退休後化身「活網少女」，留下的「海巡神回應」：
1.275萬次瀏覽、25萬讚
2025年12月20日1名脆友曬出大啖濃花生冰淇淋的畫面，分享自己喜愛台灣特有吃法，「推薦大家搭配香菜末，美味大升級！」。濃厚的香菜味吸引大批「香菜控」現身，海巡到一半的蔡英文也留言自首「我喜歡餐後來一點冰淇淋，我也喜歡香菜，但是香菜加冰淇淋，我不確定這是一個擁有社會共識的吃法……」。
2.380萬次瀏覽、15萬讚
副總統蕭美琴本月15日在總統府與參與「百億海外圓夢基金計畫」的青年們見面，年輕人教授當下最流行的拍照pose，並在鏡頭前跳起當紅的南韓「撒嬌舞」。超萌畫面曝光，前總統蔡英文趕來留言，以現下網路流行用語簡短寫下「留友看」三字。網友們全都激動湧入留言「小英你是退休之後每天在滑脆嗎」、「笑死我要瘋掉，小英不准這麼活網欸」、「總統等級的留友看」、「誰教你的」、「瘋掉，這麼活網的詞」、「小英總統的退休生活越來越年輕惹」、「咪琴跳了半天按讚數沒有這三個字高」、「我覺得您是全台灣堪稱第一名活網的政壇重量級人物」、「退休後根本就是活網少女欸」。
3.165萬次瀏覽、14萬讚
1名脆友發文本月20日「仔細想想台灣的總統一堆人名字都好怪」，接著列出近三任總統名「英九、水扁、英文」，表示「感覺台灣找不到第二個同名的人」。蔡英文海巡見到自己被點名，昨（21日）現身留言，認真回覆「叫英文很奇怪嗎？」，網友見狀趁機告白「不會，我們大家都很喜歡（蔡）英文！」、「不會！如果叫數學可能就比較討厭」、「超好笑～怎麼常常看到前總統，很活網欸！」。
4.103萬次瀏覽、11萬讚
1名網友本月11日在Threads上詢問大家職業意願，發文問「如果今天不用考慮錢，你最想立刻做的是什麼？」，結果釣出蔡英文回覆「沒人考慮做總統嗎？」，網友湧入留言區「總統是您專業，我挺就好」、「這是考慮就能做的嗎！妳行妳上啊！欸……等等」、「做總統太難了，但妳做得很好」、「小英妳適合，我就先不用了」、「我OK您先請，小英我想你了」。
5.93萬次瀏覽、11萬讚
前總統蔡英文同款髮型一時蔚為風潮，1名肚皮舞舞者本月在Threads上曬出同款短髮，只見她身穿華麗舞蹈服飾，頭頂「小英招牌短髮」，對著鏡頭露出絕美笑容，配文跪求小英前總統來海巡「莫名用了一顆蔡英文的髮型，這樣蔡英文會回應我嗎？」，果真召喚出蔡英文親回讚美「你比我漂亮很多」。貼文讓萬網陷入瘋狂，嫉妒留言「心機好重！不要想這樣騙我們貓英大統領！」、「她會說：我不確定這是有社會共識的召喚方式～」、「你要把任何東西拌香菜，他一定會回你！」、「要拐喵統領，首先要用刈包加二倍芫荽」，還有人狂吃醋怒喊「你不要一直想用美色跟才華吸引喵英」、「小英已寵幸過妳，妳的扣打已用完」。
6.5.4萬次瀏覽、9.4萬讚
前總統蔡英文過去以一頭蓬鬆有型的短髮示人，這樣的造型早已成為她鮮明的個人標誌，卸任後髮型依舊維持不變，辨識度十足。1名媽媽本月7日曬出留著「小英招牌短髮」的女兒認真寫作業的畫面，短短6分鐘就釣出「夜貓」蔡英文親回大讚「看她寫作業的氣勢，未來當總統也不是問題。小妹妹，祝福你快快樂樂長大」，瞬間引發網友暴動「小英比那個招募教官一直叫人加入國軍還猛」、「史上最強總統府招生文案」、「總統你會不會太晚睡了？！要揪出來唱歌嗎」、「直接招募總統！」，甚至有中國人被蔡英文的暖心留言震撼，以簡體字留言感嘆「原來女性、兒童、普通人，被當作未來的主體，可以是如此自然的一件事」，隨後還有些慚愧地說「原來不是我太理性，是我所處的環境太窄」。
7.93萬次瀏覽、8萬讚
南韓網友宋彩源2025年12月28日在Threads上發文，分享自己來台旅遊大啖台灣美食的日常，曬出手搖飲、小吃、零食、街景、行人等照片，以「南韓人眼中的台灣」視角記錄台灣獨特風景，濃厚的人情味與生活氣息滿溢。他還特別狂讚滷肉飯，隔天總統蔡英文突然回覆「謝謝你喜歡台灣。你也可以試著在吃台灣小吃的時候，加兩倍的香菜，會很有台灣味。」，網友瘋喊「小英您是對的，香菜要加爆」、「雙倍香菜太狠了」、「蔡總統我很喜歡您，但香菜可以不要嗎」、「好幸福喔！被小英留言了」、「小英對香菜的執著」、「這是一個有社會共識的吃法嗎小英？」、「蔡前總統：您洩漏國家機密了！」、「我們小英真的隨時都在海巡，而且永遠不離香菜哏」、「這個帳號什麼時候變成推廣香菜的帳號了？」。
8.90萬次瀏覽、6.8萬讚
本月10日總統賴清德出席AI人才年會，談及台灣AI發展突然話鋒一轉，幽默指出姓氏「賴」英文拼音有「AI」，笑說可以稱他「AI總統」，還點名行政院長卓榮泰、前總統蔡英文名字拼音也有「AI」。事後賴清德於Threads曬出片段，蔡英文熬夜海巡見到自己被點名，亂入留言區，拋出「總統級諧音哏」回覆「我的蔡裡面，還有英文。」。網友笑翻為什麼小英你的更冷」、「幽默小英反應超快的！」、「原來『凍蕃薯』是兩位貢獻出來的」、「小英總統這冷笑話有符合社會共識嗎」、「誰說妳可以這麼有哏的…我太愛妳了怎麼辦」、「你不要那麼幽默」、「好冷」、「天氣已經夠冷了喔」、「救命～天氣已經夠冷了」、「小英總統怎麼那麼可愛」、「謝謝小英，今天更冷了」、「這個國家級諧音梗太喜歡了」、「總統級寒流」。
9.65萬次瀏覽、6.8萬讚
日本栃木縣知事福田富一暌違8年造訪高雄，市長陳其邁盡地主之誼，端出澎湃水果冰招待，還甜蜜互餵，展現台日友好。陳其邁於2025年12月30日曬片高喊「台日水果強強聯手」，隔天蔡英文留言回應，忍不住調侃「這種吃冰的好康時候，怎麼就沒有打電話給我？」。沒想到被一票網友無情打槍，笑說「因為他怕妳帶香菜來加」、「不行，你會加香菜」、「應該怕你加了香菜」、「拜託不要，這不是給你加香菜用的」。
10.17萬次瀏覽、近7000讚
某脆友本月於蔡英文貼文留言區，詢問「總統您好，我前幾天看到有人考機車駕照考了五次才過，您會給他什麼建議呢？」，蔡英文親自回覆「騎車要注意安全。」。網友笑喊「總統又又又活網了」、「前總統是不是整天泡在網上的休養生活啊」、「要注意路人安全」、「這個後勁好強」、「真．注意安全」、「我相信小英總統的意思是要請其他人注意安全！五次太可怕啦～」。
原文出處：退休活網少女蔡英文「海巡神回應」讚數排行曝 「發3字」吸400萬人朝聖！
更多民視新聞報導
他幫蔡英文「做1事」！本人親回：謝謝你幫我加碼
不考慮錢想做啥？蔡英文「回1句」網讚：可以續任嗎
退休活網少女是蔡英文！回首「10年前今日」網嗨了
其他人也在看
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 31 分鐘前 ・ 12
凹子底驚見「幽靈水怪」？疑鱷雀鱔現蹤 環保局急動員抓捕
高雄凹子底森林公園冬季限定的落羽松美景，近期成為拍照打卡景點，但卻有民眾發現，園內生態池中有巨型魚類現蹤，疑似是俗稱幽靈火箭的外來魚種鱷雀鱔，由於該外來魚種恐危及生態，高市府環保局表示，已派員前往尋找，如經發現將隨即將其移除。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
MLB》不滿道奇簽Tucker 傳各隊老闆決心力推薪資上限
根據The Athletic網站記者Evan Drellich報導，1名被告知大聯盟各隊老闆內部討論的消息來源透露，各隊老闆對於道奇有能力與Kyle Tucker簽下豪華稅計算中平均年薪現值達5700萬美元（約新臺幣18億元）的合約感到「憤怒」，更堅定了要推行薪資上限制度的決心。TSNA ・ 1 小時前 ・ 5
76歲老闆失智！半年後奇蹟「思緒變清晰」 醫：大腦乾淨了
一名76歲的陳姓公司負責人，因容易頭昏、思緒不清晰，時常有腦霧的感覺，透過正子掃描發現類澱粉蛋白沉積，確診阿茲海默症，生活品質明顯受影響。土城長庚醫院表示，患者於2025年6月開始接受新一代失智症免疫治療藥物「欣智樂」治療。半年療程結束後，追蹤正子斷層影像顯示腦中異常蛋白清零，患者認知功能與日常生活能力穩定提升。家屬也說患者情緒更穩定、語言表達清晰，思緒更具條理，且多項神經心理測驗也呈現正向進步。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 53
拚搏一輩子！ 媽退休想「以房養老」 兒女跳腳急阻擋：那我們繼承什麼
「以房養老」是近期流行的話題，即使年紀大了手上沒有現金，也可以將房子抵押給銀行，銀行按月給錢作為養老金。律師蘇家宏分享，有一位媽媽退休後的願望很簡單，在自己家裡有尊嚴地變老，也不想給子女添麻煩，於是就想「以房養老」，沒想到卻遭子女強烈的反對。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 40
一表還原台灣「啃老血案」弒親地圖 爸媽一行為恐成催命符
新北市蘆洲區一對經營蔥油餅攤的67歲廖姓與75歲許姓夫妻，疑因金錢問題遭36歲啃老族兒子殺害。回顧近5年各縣市弒親案件，這類由「經濟依賴」演變成血案的悲劇早已不是首例。根據警方統計，弒親者與被害者的關係多為直系親屬，糾紛導火線往往與金錢索求、長期失業產生的口角有關。鏡報 ・ 1 天前 ・ 310
曹西平生前已布局遺產？千萬房產「早過戶給乾兒子」金額超貼心
娛樂中心／周希雯報導資深藝人曹西平去年底猝逝，他曾心寒透露與親人不合，更揚言要立好遺囑，「把遺產都留給乾兒子」、「一毛不給姓曹的」；不過他在法律上未收養乾兒子，手足可能透過民法「特留分」獲得部分遺產。不過有最新消息指出，其實曹西平早已佈局，相關不動產交易紀錄指出，他生前價值千萬的住所過戶給乾兒子Jeremy，房產專家看到金額也直言，「顯示出曹西平的貼心」。民視 ・ 2 小時前 ・ 4
阿蘇火山觀光直升機失聯前 2台灣客手機驚傳「1簡訊」！身分曝光
日本熊本縣阿蘇火山今（20）日發生觀光直升機失聯事件。消防部門於上午接獲乘客智慧型手機自動發出的「撞擊通知」後，隨即確認一架載有兩名台灣籍遊客與一名日籍駕駛的直升機失聯，目前相關單位正鎖定火山口周邊展開緊急搜救，而台灣遊客的身分也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 34
不只是「假男友」1／蕾菈斷開湯宇 被抓包夜歸「瘋男」晨灰家
回顧去年8月22日傍晚近6點，本刊直擊身穿紅色緊身裝的蕾菈，在國際德州撲克競技賽事空檔下樓抽菸。晚間10點7分賽事結束後，蕾菈獨自搭車離開，卻未返回位於新北市的住處，而是前往台北市大安區一處華廈。更耐人尋味的是，同樣參與該場賽事的湯宇，當晚並未現身該處，夫妻兩人...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 59
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 22
自稱福建省金門人挨批！陳玉珍搬「蔡英文金句」回擊 金門鄉親怒轟惡劣
國民黨立委陳玉珍日前自稱是「福建金門人」而非「台灣人」，引發輿論批評，19日她再強調這樣回答不是挑釁也不是標新立異，而是身為金門人，對自己身分的誠實說明，也是完全依照憲法的清楚說明，更搬出前總統蔡英文一句「沒有人應該為了自己的認同道歉」回擊。不過陳玉珍發言網友不買單，連金門人都怒了留言痛斥「不要把金門鄉親與您綁定」、「你這樣做很惡劣」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 194
台積電ADR跌4.45％！現股跌幅不到2% 股市名師：機會來了
川普放話奪取格陵蘭以及祭出施壓歐洲加徵關稅，市場擔憂地緣政治，美股暴跌，台積電ADR跌4.45%，台積電台北現股（2330）今（21）日盤中跌至1,740元，下跌35元，跌幅約1.97%。國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，「今天機會來了，跌就是很好的機會！」Yahoo股市 ・ 1 小時前 ・ 2
28歲女血糖正常被警告「恐得糖尿病」！專家揭「關鍵元凶」 一堆人中鏢
夏子雯-貼近你生活的營養師分享，近期門診看了兩位很年輕的女生，分別是28歲、32歲，抽血報告數值都很漂亮、空腹血糖和糖化血色素都在正常範圍，但卻都有胰島素阻抗數值偏高的問題，一問之下，發現都有睡眠品質不好的問題！ 胰島素阻抗和睡眠品質 兩者關聯密不可分 其實，胰島素阻抗和睡眠品質不佳之間存在著密切的雙向關係，彼此會互相影響，形成一個惡性循環，提升得糖尿病的風險。夏子雯指出，長期睡眠品質不佳或是不充足時，除了會感到很疲憊、精神不佳外，身體還會啟動一連串的壓力反應： 1、壓力荷爾蒙升高、胰島素敏感性下降當睡眠不足時，會使壓力荷爾蒙分泌增加，像是皮質醇會促使肝臟製造更多葡萄糖、腎上腺素則會使交感神經活性上升，這都會降低細胞對胰島素的敏感性、使血糖升得更高。 2、身體呈現慢性發炎狀態長期的睡眠不足，會導致身體產生慢性發炎反應、體內的游離脂肪酸濃度會增加，長期會損害胰臟製造胰島素的功能，並加劇胰島素阻抗。 睡得好真的超重要 這樣改善睡眠品質 1、建立規律作息：盡量每天在固定時間睡覺和起床，即使是週末也一樣2、充足日照：白天有充足的陽光日照，增加夜間褪黑激素分泌、幫助入睡3、營造良好睡眠環境：確保常春月刊 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
不只貴！國旅沒落「1真相」曝光 苦苓重砲轟「沒心留客」：誰還想再來
國旅為何「一落千丈」？作家苦苓近日在社群平台發文直指，國旅沒落的關鍵，並不只是價格問題，而是「沒有真正用心留住旅客」。他以台灣與日本多個案例對照指出，若景點只停留在拍照打卡，缺乏能讓人停留、消費與回訪的內容，觀光自然難以長久。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 53
獨家／民進黨桃園市長人選出爐了！傳1月底將徵召提名「他」挑戰張善政
即時中心／潘柏廷報導民進黨選對會持續布局2026年選戰，而六都之中僅剩台北市、桃園市尚未確定名單，其中在桃園市長參選人部分，不分區綠委王義川、總統府副秘書長何志偉皆為外界點名的熱門人選。對此，《民視》掌握最新消息，民進黨將在1月底徵召提名「他」出戰現任國民黨籍桃園市長張善政，相關內容也隨之曝光。民視 ・ 1 天前 ・ 257
認國民黨恐難攻下高雄！陳揮文曝柯志恩最大阻礙：因「這事」陷苦戰
隨著民進黨拍板由立委賴瑞隆出線，對決國民黨立委柯志恩，本就備受關注的高雄市長之爭正式拉開帷幕；《ETtoday民調雲》最新民調顯示，柯志恩以44.0％支持度領先37.7%的賴瑞隆6.3個百分點，令藍營支持者大為振奮，但資深媒體人陳揮文仍坦言「哪有可能好選」，斷言柯志恩將面對的必定是場苦戰。「這哪有可能好選」，陳揮文在《新聞大白話》節目中指出，2022年的高雄......風傳媒 ・ 15 小時前 ・ 132
謝步智觀點》歐洲美國「離婚」中! 川普併格陵蘭恐只是幌子 真正目的是「這個」…
[Newtalk新聞] 美國總統川普 2.0 上台之初，講了要把加拿大、格陵蘭和巴拿馬運河放入他的「購物車」併入美國版圖，剛開始，大家都認為他在說笑，除了惹來當事國的抗議外，沒太多人把他當一回事。 直到他對全球大徵稅，搞到世界經濟大亂，還在今年初入侵了委內瑞拉，抓走了人家的總統馬杜洛，各國才被嚇到，驚覺他是認真的。 尤其是在抓了馬杜洛後，川普又嗆聲說要併吞格陵蘭，這引起了歐洲國家極大的憤怒，甚至舉行聯合軍演，表態要保護丹麥的主權完整。 要知道，格陵蘭是丹麥地的屬地，丹麥是北約的一員，美國更是北約的老大。依據北約憲章第五條，同盟國有共同防禦的義務。現在，同屬「盟邦」的老大突然要吞併其中小弟的家產，其他成員國該「共同防禦」誰呢? 針對美國川普政府試圖掌握格陵蘭一事，多個歐洲國家派遣部隊前往格陵蘭舉行聯合演習，試圖保衛格陵蘭的主權。 圖：翻攝自 騰訊網 包明說 川普要「強娶」格陵蘭，可來文的、也可來武的。文的就是花錢買，只要價錢合理，雙方你情我願，大家都沒話說；武的就是派軍隊，那可就麻煩大了。 北約一旦鬧內鬨，自己人打自己人，鬧事的又是老大，沒人可以制止，那這個維護歐洲安全的組織就會土崩瓦解新頭殼 ・ 9 小時前 ・ 48
拜會挺憲派議長議員但「拒簽協議」 陳亭妃破冰之行觸礁
民進黨台南市長初選勝出的立委陳亭妃，20日拜會挺憲派的議長邱莉莉，20多位挺憲派議員也陪同出席，雙方密室會談45分鐘後，陳亭妃丟下一句「OK啦！」即離去，邱莉莉則對陳亭妃沒有簽署由23名議員簽署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，表示遺憾。由23名議員簽署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，包括：一、秉持民進黨創黨40周年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確的切割。二、不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾經批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人。三、大選後的正副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長人選。民進黨團總召李宗翰說，今天是為了民進黨團結的拜會行程，會談過程中，陳亭妃承諾黨團自主產生議長，但很可惜有23位議員連署簽名的書面聲明，她並沒有簽署，讓我們感到遺憾。邱莉莉說，陳亭妃非常誠意地來拜訪，但很遺憾沒有完全達成共識。在選舉過程中，很多市民朋友的問題，我們也希望能夠透過此次的連署，讓社會大眾比較清楚一點，但陳亭妃除了部分口頭承諾外，並沒有連署聲明。陳亭妃則強調，將安排時間正式拜會民進黨團，台南一定要贏、議員「全壘打」。更多新聞推薦台灣好新聞 ・ 18 小時前 ・ 94
柯志恩高雄市長贏定了？最新網路民調「史詩級輾碎」
2026高雄市長確定藍綠對決組合，綠委賴瑞隆在綠營初選民調勝出，對戰藍委柯志恩。對此，據一份最新網路民調顯示，柯志恩以86%的支持度輾壓賴瑞隆的7%，引發討論。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 808
獨子弒親狂砍37刀！稱「給5千太少」 家屬怒斥：每月至少給4、5萬
即時中心／温芸萱報導新北市蘆洲日前發生震驚社會的雙屍命案，一對廖姓夫妻在家中遭人持開山刀狂砍37刀身亡。警方調查後鎖定36歲獨子涉有重嫌，嫌犯案發當天向父母要錢，雖拿到5千元仍不滿，與雙親爆發激烈爭執後行凶，犯後逃逸並藏身新莊運動公園過夜，昨晚落網。嫌犯供稱長期家庭不睦、遭嚴格管教，指母親每月僅給5千元零用錢太少，但死者家屬強烈駁斥，指死者老來得子、十分疼愛嫌犯，且每月至少給4至5萬生活費。民視 ・ 22 小時前 ・ 176