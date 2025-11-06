退休準備刻不容緩！TISA圓桌論壇聚焦普惠金融、共建退休第三支柱
【警政時報 薛秀蓮 /台北報導】臺灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）上路，適逢臺灣面臨超高齡社會及X世代退休大潮，TISA如何成長、茁壯，備受各界關注。《今周刊》舉辦「從政策到通路：TISA生態圈的協作藍圖」圓桌論壇，由今周刊副社長兼總主筆楊紹華主持，邀集金管會副主委莊琇媛、集保結算所董事長林丙輝、投信投顧公會理事長尤昭文，以及東海大學財金系所客座教授張錫，深度剖析TISA如何成為全民退休保障的基石。
「TISA是亞洲資產管理中心計畫很重要的一環，」金管會副主委莊琇媛指出，政府推動TISA的目標，首先是讓民眾累積投資知識，同時避免受詐騙風險。其次是為民眾打造退休資產第三支柱，逐步做好退休準備。第三是活化儲蓄，引導資金支持優質企業。
年底前會有更多通路加入，用戶可輕鬆做好一站式管理
「目前TISA有4萬戶參與，資產管理規模達52億，正穩定成長！」集保結算所董事長林丙輝介紹，TISA的開戶趨勢顯示，臺灣民眾確實需要一種低成本、有紀律的長期投資理財工具。林丙輝介紹，TISA透過集保專戶管理，投資人可清楚查詢每筆本金投入時間與持有期間；此外，目前已有18家投信發行30檔TISA級別基金，要求參與者須至少定期定額連續扣款24個月。而且TISA採千元起投、門檻友善，所有人皆可輕鬆參與，真正落實普惠金融，達到讓國人不論年齡、資產多寡，都能輕鬆展開長期投資理財的目標。
臺灣勞工退休準備明顯不足，應盡早建立第三支柱
「臺灣勞工的退休準備實在不足！」投信投顧公會理事長尤昭文呼籲歐美各國，從政府、雇主到勞工自身，每月提撥率合計幾乎都高達三成左右，反觀臺灣勞保連同雇主提撥6%退休金，合計僅約18%，這使得勞工日後要達到七成所得替代率，顯有困難。「自己真的要再努力，才能打造退休的第三支柱」。
東海大學財經系所客座教授張錫則感性表示，自己在東海大學教書四個禮拜，就觀察到年輕人普遍接受自己小資族身份，「他們知道薪水不高，需要累積錢，也知道定期定額的好處，但就是缺乏紀律，有時想用錢，就忍不住提領了」。張錫稱讚，TISA綁約設計正好能培養長期投資習慣，他並呼籲，如果能讓更多人知道TISA，對普惠金融會有很大幫助。
期盼攜手產業，一起讓臺灣人過優質退休生活
對談間，主持人楊紹華請每位與談人用一句話展望未來三年，TISA最需要的關鍵一步是什麼？
莊琇媛首先強調，TISA越做越好，相信接下來只需要時間，讓更多國人知曉、並且參與。相信日後TISA可以為國人累積更多資產，強化財務韌性，進而逐漸實現財務自由。
「我們很期盼攜手產業，一起讓理財變簡單，讓臺灣人過優質的退休生活！」林丙輝表示，集保將不斷優化TISA機制，盼能攜手基富通提供更多包括基金借貸、安養信託等附加服務，再加上智能理財工具，打造生態圈。
尤昭文則呼籲，若能給予稅賦優惠，相信投資人更有誘因展開長期紀律投資。這方面的進展，希望政府能夠予以重視。
張錫則代表年輕人發聲：「少子化、高齡化，我覺得這真的是國安問題。鼓勵他們多投資，日後享有更多財富效果，就可能會想生小孩」。他期盼產業界繼續多跟年輕人溝通，多在校園推廣長期投資概念，讓他們耳濡目染，年輕族群才會知道長期複利的驚人效果。
楊紹華總結說：「在座每一位都希望TISA成功，因為臺灣人的退休準備不足，包括超高齡社會，這群人的社會安全網等問題，真的是國安問題！」楊紹華懇切建言：「希望所有人動起來，一起為這個問題做出改革！」
更多警政時報報導
《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光
【獨家】【精品詐騙風暴】新北警所長未婚妻竟涉417萬精品詐騙 南山區經理喊冤自身亦受害 5500萬連環坑案曝光
其他人也在看
普發銀行加碼一次看 「這家」抽輝達股票
[NOWnews今日新聞]普發現金1萬元今（5）日開放登記，由身分證尾數「0、1」優先登記，各大銀行也祭出各種「加碼」優惠，放大「普發現金」效果，包括抽iPhone17、日本沖繩雙人來回機票、現金11...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前
退休金不敵通膨，成熟世代該如何守住財富？
對於65歲以上的熟齡世代來說，退休後最關心的問題就是「錢夠不夠用」。多數人以為，只要把退休金存在銀行，就能安心度日，然而現實卻不如想像。隨著通膨侵蝕購買力、醫療與生活成本逐年上升，單純依賴存款的方式，往往讓退休金愈來愈薄，甚至不足以支撐長壽時代的財務需求。理財周刊 ・ 1 天前
普發一萬銀行加碼懶人包：元大銀行登記入帳抽11萬、永豐銀行ATM領現抽日本機票！18家銀行優惠一次看
普發一萬銀行加碼優惠有哪些？怎麼參加？Yahoo新聞編輯室不斷更新，帶大家一同把握放大普發一萬的機會！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 1 週前
普發1萬放大12倍 銀行加碼抽輝達投資金
[NOWnews今日新聞]政府全民普發現金1萬元，11月5日起「登記入帳」開放預先登記，11月17日起可使用ATM領現，國內銀行包括台北富邦銀行、永豐銀行、LINEBank、玉山銀行、台新銀行、土地銀...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前
退休金不是提款機！公股行揭退休族五大理財陷阱：通膨、金援子女最致命
台灣正式邁入高齡社會，每年新增的退休人口愈來愈多，「如何不讓退休金變成坐吃山空」成為許多人心中的焦慮。雖然不少人一輩子勤儉存錢，但公股銀行觀察發現，許多退休族仍在財務規劃上栽了跟斗，最常見的五大陷阱包括低估通膨、誤判投資風險、衝動消費、過度金援子女，以及忽略醫療與長照成本，最後讓原本規劃好的養老金逐漸「漏光」。賣厝阿明 ・ 17 小時前
比普發1萬領更多！ 8大銀行推加碼優惠 懶人包一次看
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導政府普發現金一萬元，自11月5日開放民眾登記，最快於11月17日入帳，符合申請條件的民眾，只要在115年4月30日前登記，即...FTNN新聞網 ・ 1 天前
黃明志捲護理系女神命案…「15年正牌女友」不離不棄陪投案
馬來西亞創作歌手黃明志捲入（42歲）網紅「護理系女神」謝侑芯（31歲）身亡案，於昨（5）日凌晨赴警局投案。據了解，當時有3男2女陪他前往，而其中一名女子就是黃明志交往15年的正牌女友Sarah。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
高鐵1奇景竟達百萬觀看！網曝「騎士1行為」引共鳴
生活中心／饒婉馨報導高鐵是許多人的通勤首選，因為方便又快速。近日有網友在旅途中發現一個景象，拍照PO上社群平台引起一陣熱議風波。貼文至今已經吸引超過12萬按讚數，很多人看到後都忍不住笑了，甚至還有網友加碼分享，騎機車也會出現很相似的景象，引發大票台灣網友共鳴。民視 ・ 1 天前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
范姜彥豐拒賠償分期！徵信社吐心聲 澄清粿王不雅照為謠傳
前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）與范姜彥豐的婚變風波持續延燒，王子4日晚間二度發聲，除了向范姜彥豐致歉外，還坦承有參與協商，並提出「分期付款」賠償金的請求卻遭拒絕。徵信社則回應，只希望別再看到雙方繼續撕裂。中天新聞網 ・ 1 小時前
林昶佐衝芬蘭4個月「身形大縮水」！驚人落差嚇爛網：太可怕
政治中心／綜合報導台灣知名「閃靈樂團」主唱林昶佐去年宣布不再爭取連任，直到今年5月獲得總統府特聘為駐芬蘭大使，再次獲得關注，甚至一度遭到藍白立委質疑其能力是否合適，對此林昶佐7月飛往芬蘭開始全心工作，至今已經4個月的他突發在個人經營臉書專頁PO出一張與芬蘭現議員的合影，兩人驚人的「海拔落差」讓不少網友看了瞪大眼：「變好小隻！」。民視 ・ 1 天前
網紅稱手握「粿粿王子大尺度照」！驚天大瓜公開 網朝聖全看傻一面倒
范姜彥豐指控粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求。網紅「玉米泉哥」在社群平台爆料4件事，包括「粿粿0嫁妝」、「18萬投資飲料店」、「婚後靠CP曝光才開始賺」及「握有粿粿及王子大尺度照片」，不過5日晚間公開的爆料內容，不少網友直言「我到底看了什麼」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
70歲呂良偉「生理年齡」才39歲！早晚餐這樣吃，輕鬆甩開老態
70歲香港男星呂良偉不僅身價百億，外表也超級凍齡，堪稱高富帥！他日前秀出檢測報告，生理年齡竟然僅39.9歲。他曾分享自己的養生祕方，除了勤練深蹲和氣功，也會吃煎毛豆，並且吃玉米、木耳幫助排便。健康2.0 ・ 2 小時前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 1 天前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 19 小時前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 20 小時前
黃明志躲2天投案！雪碧深夜再發聲 曝謝侑芯生前最後對話：起雞皮疙瘩
台灣網紅謝侑芯猝死，馬來西亞籍歌手黃明志捲入命案，大馬警方4日通緝命案中的關鍵人物黃明志。黃明志失聯2天後，今（5）日凌晨現身警局投案。謝侑芯摯友雪碧4日深夜再發聲自清，強調與黃明志只是普通朋友，也曝光謝侑芯生前與她的最後對話。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
嗆鄭麗文「國民黨膿包」要擠掉？金溥聰回應了 藍營想執政他給「這意見」
2024年大選後，前國民黨立委蔡正元接受媒體人陳文茜訪問時，批評侯友宜競總執行長金溥聰拿假民調「阻礙藍白合」，事後挨告遭求償600萬元。蔡正元今（11/5）日出庭又出招，點明金溥聰曾批評鄭麗文是「國民黨的膿包，要擠掉」，如今鄭當選主席，證明金的想法和黨多數不同。不過，金溥聰澄清沒指名道姓，當初是指「破壞團結的人」，還建議國民黨若想重返執政，「要用正派的方式，才可能贏回中間選民支持。」太報 ・ 20 小時前
全員看好準鳳凰轉強颱！AI估「鬼轉北上」路徑圖曝 最快這天撲台
今年第25號颱風海鷗，今（5）日2時的中心位置在北緯11.2度，東經120.1度，以每小時21公里速度，向西北西進行。氣象粉專「觀氣象看天氣」也提醒，鳳凰颱風即將生成，且模式一致預測高強度發展「巔峰可達五級颶風等級，相當於台灣的強烈颱風以上標準」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
醫界王陽明三婚也撐不住？Alice刪光合照 社群徹底斷聯醫美圈傳「又離了」
據《鏡週刊》報導，有讀者爆料Alice自今年以來頻繁出國旅遊，造訪美國、沖繩、峇里島與上海等地，發文時更不乏「從今天開始的每一天都只會越來越好」、「向前走就會看到光」等字句，語氣間透露出獨自面對人生新篇章的氛圍。另外，自去年4月起，賴弘國的IG再無Alice身影。兩人...CTWANT ・ 1 天前