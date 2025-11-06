退休準備刻不容緩！TISA圓桌論壇聚焦普惠金融、共建退休第三支柱

【警政時報 薛秀蓮 /台北報導】臺灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）上路，適逢臺灣面臨超高齡社會及X世代退休大潮，TISA如何成長、茁壯，備受各界關注。《今周刊》舉辦「從政策到通路：TISA生態圈的協作藍圖」圓桌論壇，由今周刊副社長兼總主筆楊紹華主持，邀集金管會副主委莊琇媛、集保結算所董事長林丙輝、投信投顧公會理事長尤昭文，以及東海大學財金系所客座教授張錫，深度剖析TISA如何成為全民退休保障的基石。

《今周刊》舉辦「從政策到通路：TISA生態圈的協作藍圖」圓桌論壇，由今周刊副社長兼總主筆楊紹華（左一）主持，邀集金管會副主委莊琇媛（左二）、集保結算所董事長林丙輝（中）、投信投顧公會理事長尤昭文（右二），東海大學財經系所客座教授張錫（右一），對談TISA如何成為全民退休保障基石。(圖/今周刊提供)

「TISA是亞洲資產管理中心計畫很重要的一環，」金管會副主委莊琇媛指出，政府推動TISA的目標，首先是讓民眾累積投資知識，同時避免受詐騙風險。其次是為民眾打造退休資產第三支柱，逐步做好退休準備。第三是活化儲蓄，引導資金支持優質企業。

年底前會有更多通路加入，用戶可輕鬆做好一站式管理

「目前TISA有4萬戶參與，資產管理規模達52億，正穩定成長！」集保結算所董事長林丙輝介紹，TISA的開戶趨勢顯示，臺灣民眾確實需要一種低成本、有紀律的長期投資理財工具。林丙輝介紹，TISA透過集保專戶管理，投資人可清楚查詢每筆本金投入時間與持有期間；此外，目前已有18家投信發行30檔TISA級別基金，要求參與者須至少定期定額連續扣款24個月。而且TISA採千元起投、門檻友善，所有人皆可輕鬆參與，真正落實普惠金融，達到讓國人不論年齡、資產多寡，都能輕鬆展開長期投資理財的目標。

臺灣勞工退休準備明顯不足，應盡早建立第三支柱

「臺灣勞工的退休準備實在不足！」投信投顧公會理事長尤昭文呼籲歐美各國，從政府、雇主到勞工自身，每月提撥率合計幾乎都高達三成左右，反觀臺灣勞保連同雇主提撥6%退休金，合計僅約18%，這使得勞工日後要達到七成所得替代率，顯有困難。「自己真的要再努力，才能打造退休的第三支柱」。

東海大學財經系所客座教授張錫則感性表示，自己在東海大學教書四個禮拜，就觀察到年輕人普遍接受自己小資族身份，「他們知道薪水不高，需要累積錢，也知道定期定額的好處，但就是缺乏紀律，有時想用錢，就忍不住提領了」。張錫稱讚，TISA綁約設計正好能培養長期投資習慣，他並呼籲，如果能讓更多人知道TISA，對普惠金融會有很大幫助。

期盼攜手產業，一起讓臺灣人過優質退休生活

對談間，主持人楊紹華請每位與談人用一句話展望未來三年，TISA最需要的關鍵一步是什麼？

莊琇媛首先強調，TISA越做越好，相信接下來只需要時間，讓更多國人知曉、並且參與。相信日後TISA可以為國人累積更多資產，強化財務韌性，進而逐漸實現財務自由。

「我們很期盼攜手產業，一起讓理財變簡單，讓臺灣人過優質的退休生活！」林丙輝表示，集保將不斷優化TISA機制，盼能攜手基富通提供更多包括基金借貸、安養信託等附加服務，再加上智能理財工具，打造生態圈。

《今周刊》「從政策到通路：TISA生態圈的協作藍圖」圓桌論壇現場氣氛熱烈，產、官、學界代表分別提出各自意見，內容深入探討實務。(圖/今周刊提供)

尤昭文則呼籲，若能給予稅賦優惠，相信投資人更有誘因展開長期紀律投資。這方面的進展，希望政府能夠予以重視。

張錫則代表年輕人發聲：「少子化、高齡化，我覺得這真的是國安問題。鼓勵他們多投資，日後享有更多財富效果，就可能會想生小孩」。他期盼產業界繼續多跟年輕人溝通，多在校園推廣長期投資概念，讓他們耳濡目染，年輕族群才會知道長期複利的驚人效果。

楊紹華總結說：「在座每一位都希望TISA成功，因為臺灣人的退休準備不足，包括超高齡社會，這群人的社會安全網等問題，真的是國安問題！」楊紹華懇切建言：「希望所有人動起來，一起為這個問題做出改革！」

