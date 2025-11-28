退休準備攜妻旅行遇腰椎痛急喊卡 檢查竟成轉移性攝護腺癌 響應11月國際男性健康月 童綜合醫院接軌國際治療指引 助病友重拾人生

從錐心之痛到重拾鬥志：童綜合新世代治療助攝護腺癌友翻轉人生

爬山、游泳、帶著另一半出國旅遊，這是65歲阿華 (化名) 在退休前所規畫的人生下半場精彩清單，不料，腰椎、骨盆腔常覺刺痛，好像「針在揻」，以為是骨刺、椎間盤突出，但高階影像檢查報告顯示，攝護腺腫瘤已達七八公分，在荷爾蒙療法、化療相繼失效後， 來自骨頭的錐心之痛，令人槁木死灰，幾乎沒了與對抗病魔的鬥志。在童綜合醫院泌尿腫瘤治療團隊評估下，接受了攝護腺特異性膜抗原正子造影(PSMA)，因而找到適合的精準放射標靶治療，大幅減輕疼痛感並控制病情，重新擁有良好的生活品質，可望接續完成他的退休夢想清單。

童綜合收治近9千攝護腺癌友，居全國區域醫院之冠，領先中台灣接軌國際指引樹立新標竿

攝護腺癌被喻為「男人的隱形殺手」，確診癌友人數逐年增加，根據107年至111年癌症登記報告統計，國內攝護腺癌新確診人數逐年遞增，四年新增1.4倍，發生率為台灣男性十大癌的前三名，顯見攝護腺癌對男性健康威脅與日俱增。

每年11 月為國際男性健康倡導月，童綜合醫療社團法人童綜合醫院、中華民國泌尿腫瘤關懷協會11月28日攜手召開「轉移性攝護腺癌 邁向精準治療」記者會，希望提高男性的健康意識，應接受PSA篩檢、留意身體異常徵兆；另公布童綜合醫院在攝護腺癌診斷與治療領域的卓越成果。

童綜合醫療社團法人童綜合醫院總院長童敏哲表示，該院於2017年9月成立「泌尿腫瘤中心」，致力於爭取國內外新藥、新醫療技術等臨床試驗，並積極推廣攝護腺癌篩檢，建立泌尿癌登資料庫，歷經多年耕耘，建立跨部科團隊合作，心理諮商師、營養師、社工則提供專業協助，目前已是中部地區最受民眾信賴的癌症中心，於2024年收治近9,000名攝護腺癌病友，人數位居全國區域醫院之冠，甚至遠多於多家醫學中心。

童敏哲總院長表示，童綜合醫院同步歐美於2023年引入突破性醫療科技「PSMA (攝護腺特異性膜抗原) 正子造影」，PSMA是一種高度特異性的生物標記，主要存在於攝護腺癌細胞膜蛋白上，近年研究發現，超過8成的攝護腺癌細胞都具有PSMA抗原，可當作攝護腺癌精準檢查與治療的關鍵標的，在進行精準放射標靶前，會先透過正子掃描等檢查確認病灶是否為PSMA陽性，若PSMA陽性的話表示腫瘤具備清楚攻擊的目標，可幫助攝護腺癌患者進行後續治療策略評估及提供監測病況的重要數據，幫助臨床醫療人員為患者量身打造個人的治療計畫，領先全國接軌攝護腺癌國際治療指引。

抗藥出現後的一線生機，精準放射標靶成功翻轉轉移性攝護腺癌病友命運

阿華即為典型PSMA精準檢測後的治療案例，中華民國泌尿腫瘤關懷協會秘書長、童綜合醫療社團法人童綜合醫院泌尿科主任林益聖表示，該個案確診時已是「轉移性攝護腺癌」，癌細胞轉移到淋巴結、骨頭，在其他醫院接受過第一代、第二代賀爾蒙治療，然而三年多後，出現抗藥性而治療失效，隨即接受化學治療、骨頭電療，但療效不佳，除了骨轉移之外，連肺臟、肝臟均有癌細胞蹤跡。

由於確診時已至晚期，術後又歷經荷爾蒙治療、化療、電療、標靶治療，治療期間，作為評估攝護腺癌病況的指標之一PSA(攝護腺特異抗原)指數又起起伏伏，讓阿華心力交瘁，最後指數仍持續飆高，宣告治療失敗。

林益聖指出，阿華去年參加童綜合醫院所舉辦的癌症講座，得知核醫診斷治療有最新進展，因而先接受「PSMA正子造影」檢查，從影像檢查報告中可清楚看見，癌細胞擴散範圍極廣，有如滿天星地分布在骨頭、肺臟、肝臟等器官，確認阿華攝護腺癌細胞帶有PSMA抗原及癌細胞的分布。

接續在童綜合醫院「泌尿腫瘤中心」團隊評估下，阿華接受精準放射標靶治療，藥物猶如在導航系統輔助下，直接鎖定帶有PSMA癌細胞並進行毒殺，阿華歷經4次治療後，PSA指數下降近50%，且淋巴結、骨頭、肺臟、肝臟等多處轉移狀況也明顯好轉，最重要的是大幅減輕骨頭疼痛，提高生活品質，讓他對未來充滿希望，願與癌症再度一搏。

「對於晚期攝護腺癌患者來說，不管接受化療、荷爾蒙療法、標靶藥物，幾年後都會深陷抗藥性困境。」中華民國泌尿腫瘤關懷協會理事長、童綜合醫療社團法人童綜合醫院研發創新中心院長歐宴泉表示，以荷爾蒙療法為例，平均約可撐上三年，如果一二代藥物合併使用，可能再加上一年，但仍得面對復發、轉移的殘酷事實。

歐宴泉院長解釋，目前醫界在「轉移性去勢抗性攝護腺癌」治療上，主要握有5大治療武器，包括化學治療、新一代荷爾蒙治療以及放射標靶鐳-223，現階段也有精準治療可作為病友新選擇，如PSMA陽性表現者可使用新一代精準放射標靶治療；BRCA1/2基因變異者，則可使用過去用來治療乳癌、卵巢癌的標靶藥物「PARP抑制劑」。

轉移性攝護腺癌進入精準治療時代，醫籲五十歲以上男性務必接受一次PSA檢測

歐宴泉院長表示，精準放射標靶治療問世後，開啟了轉移性去勢抗性攝護腺癌患者的一線生機，研究顯示，轉移性去勢抗性攝護腺病友接受精準放射標靶治療後，疾病惡化風險降6成、整體死亡風險降低近4成，且有將近５成的患者其PSA指數能下降超過一半，再者，亦能有效緩解疼痛、減少骨骼相關併發症，大幅改善生活品質。

此突破性療法兼具「診斷」與「治療」的特性，先透過「氟18」、「鎵68」等診斷用同位素，配合標靶分子，可精準確認癌細胞轉移至淋巴腺、骨頭等部位，釐清風險高低 ， 並精準診斷分期；接續治療部分，標靶分子會結合治療用同位素，再度鎖定癌細胞進行準確狙擊，周邊健康組織幾乎不受影響，因此副作用低，對於抗癌多年、身體狀況不佳的病友來說，可謂一大福音。

目前國外已將精準放射標靶治療列入晚期攝護腺癌的標準治療，國內最新版治療指引中也納入此新療法用於「轉移性去勢抗性攝護腺癌」，宣告轉移性攝護腺癌正式邁入精準治療新時代。

在台灣，高達三成攝護腺癌患者確診已是晚期，治療難度增加，如何早期發現治療為當務之急，歐宴泉院長表示，早期攝護腺癌患者的五年存活率超過九成，呼籲五十歲以上男性務必接受一次PSA檢測，希望國健署能夠比照歐美國家，儘速將此血液篩檢列入公費成人癌篩項目。

深知攝護腺癌篩檢的重要性，童綜合醫院自2019年起於院內及社區舉辦免費PSA篩檢活動，癌症預防成果顯著。歐宴泉院長表示，PSA篩檢公益活動廣受台中市民支持，每年約有三四千名男性報名參與，透過抽血，瞭解自身是否為攝護腺癌高風險族群。調查發現，約有一成多受檢者PSA指數異常，接受進一步肛門指診、切片檢查，平均每年可發現一二十名攝護腺癌症患者，這項PSA篩檢公益活動邁入第七年，今年活動名稱為「三分鐘護一家、爸爸健康一童罩」攝護腺免費篩檢，總院長童敏哲呼籲，中部地區中老年男性踴躍報名參加，即使不幸確診罹癌，只要早期發現，早期治療，均有不錯治療效果。詳細篩檢資料，請至童綜合醫院官方網站搜尋。



圖/童綜合醫療社團法人童綜合醫院童敏哲總院長分享童綜合醫院發展特色醫療，攝護腺癌治療接軌國際指引。



圖/中華民國泌尿腫瘤關懷協會理事長、童綜合醫療社團法人童綜合醫院研發創新中心歐宴泉院長說明轉移性攝護腺癌進入精準治療新時代，並介紹精準放射標靶療法。



圖/中華民國泌尿腫瘤關懷協會秘書長、童綜合醫療社團法人童綜合醫院泌尿科林益聖主任分享轉移性攝護腺癌病友治療歷程。



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為退休準備攜妻旅行遇腰椎痛急喊卡 檢查竟成轉移性攝護腺癌 響應11月國際男性健康月 童綜合醫院接軌國際治療指引 助病友重拾人生