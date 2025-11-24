退休潮來臨 去年11萬人退休 創17年來最多

老人服務中心提供多元課程和社交機會，成為許多退休長輩的生活重心。（圖／TVBS）

隨著戰後嬰兒潮世代陸續退休，去年退休人數創下17年新高，達11萬人！面對人生下半場，許多長者會參加社區據點活動，或擔任志工持續貢獻社會。專家建議及早規劃退休生活，在財務、健康、社交各方面做好規劃，才能迎接快樂銀髮人生。

吳先生認為當志工，能與人交流，提升新知，生活更充實。（圖／TVBS）

老人服務中心提供多元課程和社交機會，讓他們可以打麻將、打撞球、閒話家常，分享生活點滴，成為許多退休長輩的生活重心。像是在唱歌課上，長輩們認真跟著歌詞簡譜，慢慢哼唱，老師不僅教導樂理知識，還特地選用知名古裝劇的主題曲，幫助長輩們與年輕世代拉近距離。

長輩們認真上唱歌課。（圖／TVBS）

今年66歲的吳武憲，在3年前從電子業主管退休後，選擇到老人服務中心當志工。他坦言，退休初期每天閒在家裡不知道做什麼，很擔心自己會像新聞報導中那些人一樣，每天在家看電視睡著，不小心失智。這也是他決定當志工的主要原因。吳武憲的志工工作，包括電話關懷長者近況以及處理現場諮詢等。

對吳武憲來說，剛退休時待在家閒閒沒事做，曾一度想重回職場，但當上志工後，能與人交流，為他人服務，貢獻社會，時間安排也更自由，獲得更大的成就感。他認為人生的第三階段不一定要回到職場，可以從樂齡部分做一個進化。他還參與了社會局辦理的銀髮貴人甄試和樂齡講師培訓，讓他找到另一個發揮所長的地方。

根據主計總處統計，退休人數從2014年約9.4萬人逐年攀升，去年因退休而離開原有職務者約有11萬人，創17年來最多，較前一年增加4000多人，約0.2%。整體勞工平均年齡也提升至40.5歲。人力銀行高年級事業群資深經理詹宛榕解釋，戰後嬰兒潮世代（35年次至53年次）正好到了退休年齡，而他們是職場中人數最多的一群，因此整體退休人數大幅成長。另外50歲以上的這群人口，也開始思考是否要繼續職涯新挑戰，還是開始規劃退休生活。

內湖老人服務中心社工督導黃俊智表示，退休者需要找一個生活重心。他觀察到65至70歲這類剛退休的年輕長輩來中心上課的人數有所增加。除了上課外，這些長輩還會自組團體，一起喝下午茶、旅遊，甚至相約出國。退休高峰的來臨，也讓本來就缺工的台灣社會勞動力進一步老化，企業必須做出因應。詹宛榕提到，現在很多企業會思考多元的工作模式，例如以顧問身分，回聘退休人員擔任專業講師，或以兼職方式讓他們持續留在企業服務。許多專業職人也會利用自己原本的專長在自媒體上曝光，打造個人品牌。

專家提醒，企業應重新檢討「用人哲學」，推動回聘及延後退休制度，以因應高齡化、少子化社會。對於退休後的生活，專家建議應提前5年思考財務配置是否穩健，盤點生活開支、意外、長照開支，以及個人的健康與社交狀況，才能活出健康快樂的銀髮人生。

