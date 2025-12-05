退休生活的新使命 桃療志工呂秉豐透過實際行動帶來更多正面影響





自從從職場退休後，呂秉豐先生選擇將閒暇時間投入志工服務，展開全新的生活篇章。他表示，退休後生活節奏雖然放慢，但並未感到空虛，反而希望透過實際行動，為社會及他人帶來更多正面影響，因此決定加入桃園療養院的志工行列。

初入桃療時，呂秉豐坦言曾感到緊張，面對需要長期照護的病友，以及部分因疾病或年齡因素而需要陪伴與引導的長者，他不確定自己是否能夠提供足夠的協助。然而，隨著一次又一次與病友或復健學員的互動，他的不安逐漸消散，反而從中獲得深刻的感動。

「在桃療的服務，不只是付出，更多時候是從病友或復健學員身上重新理解生活最單純的幸福。」呂秉豐說，復健學員的一句笑談、一個眼神或簡單的感謝，都讓他深刻體會到志工服務的意義。

他同時感謝院內各級長官與社工人員的支持與指導，讓他學會如何更溫柔地溝通、觀察住民情緒變化，以及在需要時保持穩定與冷靜。這些經驗不僅提升了他的志工技能，也讓他重新找到自己在群體中的位置。

呂秉豐表示，退休後原以為人生將轉入安靜模式，但透過在桃園療養院的服務，他重新找回被需要的感覺，也看見自己仍能為他人帶來溫暖。「人生的價值，不在於職位或薪酬，而在於能否在別人的生命中留下微小但真誠的光。」

他強調，現在做志工已不再是「填補時間」，而是一種新的生活節奏、一種自我成長，也是一份回饋社會的使命。透過這段經驗，呂秉豐不僅豐富了自己的退休生活，也重新學會以柔軟的心面對世界。

