退休男砸千萬開店追夢！1原因半年面臨破產 妻淚崩目睹安穩生活化泡影

財經中心／王文承報導

一名退休男子隱瞞妻子砸千萬創業，結果不僅賠光積蓄，就連原本穩定的年金也受到影響，讓晚年生活陷入困境。（示意圖／PIXABAY）

許多退休人士選擇在離開職場後展開「第二人生」，希望完成年輕時未曾實現的夢想，但有些人會拿出退休金創業。然而，創業之路並非總是一帆風順，一旦失敗，可能不僅損失金錢，還會影響原本規劃的老後生活。63歲的山口英夫（化名）就是一個真實案例，他退休後選擇創業，結果不僅賠光積蓄，就連原本穩定的年金也受到影響，讓晚年生活陷入困境。

退休男砸千萬追夢 半年破產妻淚崩



根據《THE GOLD ONLINE》報導，山口先生在製造業工作了40年，63歲退休時領取約4,000萬日圓（約新台幣880萬元）退休金。他一直夢想開設餐廳，退休後終於決定行動。然而，他選擇對妻子隱瞞創業計畫，只告訴妻子自己想先休息一段時間，實際上則暗中物色店面、安排資金與開店流程，全程獨力推動。由於孩子已成年、房貸早已繳清，他自認經濟上足夠寬裕，無需擔心。

山口在開店初期就投入了1,500萬日圓（約新台幣330萬元）作為開業資金，隨後又陸續花費上千萬購買設備與支付廣告費用。短短半年內，總花費超過3,000萬日圓（約新台幣660萬元）。然而，情況並未如他所想，即使大手筆在SNS打廣告、追求話題，來客數依舊未見增長。加上店面選址與價格定位不理想，無法建立穩定顧客群，營收長期低迷，經營陷入困境。

為了支付開支和彌補虧損，山口不得不動用原本應作為生活支撐的年金。更糟的是，由於創業後有收入申報，他妻子的「加給年金」資格被取消，夫妻月收入減少約7萬日圓（約新台幣1萬5,400元）。隨著事業持續虧損，他開始出現國民健康保險與住民稅繳款困難，接連收到稅務機關催繳通知，經濟壓力急遽升高。

即便如此，山口仍抱持「再撐一下就會好轉」的心態，始終未向妻子坦承真相。直到某天，妻子查看銀行帳戶時，才發現退休金已全數花光。她震驚且無法言語，只能哽咽表示：「我只是想和你一起平穩度過晚年而已……」對於丈夫背著自己做出重大決定，她感到不安與恐懼，對未來生活充滿憂慮。

專家指出，退休後創業本身並非錯誤，但若忽略財務風險與家庭溝通，後果可能難以挽回。中高齡創業者在投入資金前應謹慎評估風險，確保退休金優先保障生活基本需求，同時了解年金制度與配偶福利是否受影響，並與伴侶充分溝通。更應提前規劃若創業失敗的備案，包括再就業或申請公部門支援的可能性。目前，山口先生已參加職業訓練課程，嘗試重新站起來，規劃新的第二人生。

