退休男竟因「心情不好」 驚悚失控殺妻2／男子上個月剛退休「無前科、欠債」 竟殺結縭30年妻

持續來追蹤這起，殺妻命案，和爸媽同住的女兒表示，過去這段時間，父母的相處並沒有異狀，但是鄰居透露，近一兩個月，經常聽到夫妻倆的爭吵聲。初步了解，這對夫妻是緬甸華僑，結婚已經30年了，丈夫經常會飛去泰國傳教，但過去沒有前科、也沒有欠債，這回只因為天氣不好，就將妻子殺害，親手毀了家庭。

住家大門深鎖，圍起封鎖線，住在裡頭的李姓男子17日趁著同住的女兒外出後，狠心將妻子殺害，鄰居透露，夫妻倆平時感情和睦，但從一兩個月前開始經常發生爭吵。鄰居vs.記者：「（他老公是不是最近才沒工作，才剛退休）。好像是，就看他人這樣進進出出，不知道在幹嘛。最近，應該是最近退休之後才常常吵架喔。常常吵架，好像最近，最近才在吵架，之前都沒聽過」。

凶嫌和妻子兩人都是緬甸華僑，結婚已經30年，平時和女兒同住，相處都沒有異狀，太太在住家附近便當店打工，李姓凶嫌則是在電子廠上班，上個月退休後，夫妻倆就經常吵架，但丈夫沒有家暴、吸毒等犯罪前科，更沒有罹患精神疾病的就醫紀錄，在外也沒有積欠債務，供稱是因天氣不好，才會憤而殺妻。鄰居：「禮拜一還是禮拜天，他老婆就罵得很大聲，他們夫妻也不知道在吵什麼，兩個夫妻不知道怎麼了，受不了就（殺人）」。

由於李姓凶嫌在緬甸有其他親人，每年還會飛往泰國傳教，被認為有逃亡可能，遭到收押，同住的女兒透露，父母近期相處沒有異狀，不知道爸爸為什麼會突然殺害媽媽，親手毀了家庭。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。





