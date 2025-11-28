退休男要攜妻旅行腰刺痛竟是癌轉移靠這圓夢
[NOWnews今日新聞] 台中65 歲男子原規劃退休後爬山、游泳，帶老婆環遊世界。沒想到因腰椎與骨盆刺痛就醫，發現罹患攝護腺癌達8公分，且癌細胞已擴散至全身。在歷經多種治療仍告失敗後，幸經童綜合醫院採用PSMA正子造影，搭配精準放射標靶治療，病況明顯好轉，讓他得以攜妻完成出國夢。
響應11月國際男性健康月，童綜合醫院、中華民國泌尿腫瘤關懷協會今日攜手宣導攝護腺癌篩。童綜合2019年起舉辦免費攝護腺特異抗原PSA篩檢活動，每年約有三四千名男性報名參與，透過抽血，瞭解自身是否為攝護腺癌高風險族群。調查發現，約有一成多受檢者PSA指數異常，接受進一步肛門指診、切片檢查，平均每年可發現一二十名攝護腺癌症患者，這項PSA篩檢公益活動邁入第七年，今年活動名稱為「三分鐘護一家、爸爸健康一童罩」攝護腺免費篩檢已開跑，請至童綜合醫院官方網站搜尋。
童綜合醫院總院長童敏哲說，該院於2017年9月成立「泌尿腫瘤中心」，致力爭取國內外新藥、新醫療技術等臨床試驗，並積極推廣攝護腺癌篩檢，建立泌尿癌登資料庫。2024年收治近9,000名攝護腺癌病友，人數位居全國區域醫院之冠，並同步歐美引入攝護腺特異性膜抗原正子造影PSMA，致力為患者量身打造治療計畫。
童綜合醫院研發創新中心院長歐宴泉表示，攝護腺癌早期幾無症狀，被喻為「男人的隱形殺手」，國內六成患者確診已是三、四期，建議50歲以上男性應定期接受PSA檢測，若有家族史者提早到40歲定檢。
童綜合醫院泌尿科主任林益聖表示，該名患者確診時已是「轉移性攝護腺癌」，癌細胞轉移到淋巴結、骨頭，在其他醫院接受過第一代、第二代賀爾蒙治療，然而三年多後，出現抗藥性而治療失效，隨即接受化學治療、骨頭電療，但療效不佳，除了骨轉移之外，連肺臟、肝臟均有癌細胞蹤跡。
由於確診時已至晚期，術後又歷經荷爾蒙治療、化療、電療、標靶治療，治療期間，作為評估攝護腺癌病況的指標之一PSA(攝護腺特異抗原)指數又起起伏伏，讓阿華心力交瘁，最後指數仍持續飆高，宣告治療失敗。
林益聖指出，患者去年參加童綜合醫院所舉辦的癌症講座，先接受「PSMA正子造影」檢查，經過團隊評估後，自費接受精準放射標靶治療4次後，PSA指數下降近50%，癌轉移明顯好轉，骨頭疼痛也大幅減輕，生活品質顯著改善，重拾抗癌信心。
歐宴泉院長表示，精準放射標靶治療問世後，開啟了轉移性去勢抗性攝護腺癌患者的一線生機，研究顯示，轉移性去勢抗性攝護腺病友接受精準放射標靶治療後，疾病惡化風險降6成、整體死亡風險降低近4成，且有將近５成的患者其PSA指數能下降超過一半，有效緩解疼痛與減少骨骼相關併發
更多 NOWnews 今日新聞 報導
台中物調券100換200 從早市到商圈、夜市108處場域響應
修平師生赴泰參加國際學術研討會 深化國際學術交流合作
大鵬國小獲贈羽球助攻全國賽 何昱奇：奪冠加碼獎金15萬
