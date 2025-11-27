退休老師做菜愈煮愈鹹！醫檢查是「白內障」

▲個案因為白內障合併散光，出現視力模糊，導致做菜愈來愈鹹。（示意圖／取自Pixabay ）

[NOWnews今日新聞] 一位65歲的老師退休後，熱衷於烹飪和園藝插花，近半年出現視力逐漸模糊，特別是夜間開車時，看到對向來車的燈光出現嚴重眩光和光暈，看食譜和手機也愈來愈吃力，食譜3匙鹽巴看成8匙，導致做菜愈來愈鹹。後續檢查，發現是白內障合併散光。

收治該名患者的長庚醫院眼科部教授暨角膜科主任陳宏吉提到，個案退休後，熱衷於烹飪與園藝插花，但近半年來，開始出現視力逐漸模糊，特別是夜間開車時，看到對向來車的燈光會出現嚴重的眩光與光暈等。

陳宏吉表示，這些模糊、眩光和散光造成的疊影，嚴重影響個案生活，就醫檢查後確診為白內障合併散光。

陳宏吉說，白內障會使視力逐漸模糊、昏暗，影響生活品質，但並非一發現白內障就需立即手術，也不是一定要等到「看不見」才能做，而是當白內障的症狀開始顯著影響日常生活品質，如閱讀、駕駛或工作效率下降，甚至造成安全風險時，就應考慮手術。

陳宏吉說明，一旦症狀開始干擾日常活動，應及早與眼科醫師評估，才能避免白內障過熟造成的其他風險。

陳宏吉提醒，若要進行手術，術前溝通非常重要，醫病雙方要詳細討論，根據自身用眼需求選擇合適的術式與人工水晶體，才能降低二次白內障發生機率，確保術後重現清晰視力。

