退休老師扮聖誕老人被捕！遭控「拍攝私密影片」傳給他人…

美國紐澤西州近日發生一起駭人的案件，一名退休老師兼職當聖誕老人的64歲男子馬克・保利諾，遭指控涉嫌持有與傳播兒童色情內容。據了解，保利諾與同為教師的妻子結婚超過20年且育有2子，以「聖誕老人馬克」之名經營網站，還時不時扮成聖誕老人參與各類活動。









保利諾被指控曾拍攝一名兒童在臥室內的私密影片，並透過電子郵件將其傳送給他人。（圖／翻攝自Ｘ）

根據《紐約郵報》報導，美國檢察官辦公室接獲線報，懷疑紐澤西州漢密爾頓鎮有男子持有並將兒童性虐待影片上傳至網路。經過深入調查，檢方於12月5日鎖定並逮捕了保利諾。法律文件揭露，保利諾被指控曾拍攝一名兒童在臥室內的私密影片，並透過電子郵件將其傳送給他人，因此遭檢方盯上。在他被捕當天，執法部門還在他家中查獲了多項關鍵證據。

保利諾自稱從1984年起就「與孩子們一起工作」，與他如今的行為成了巨大反差。（圖／翻攝自Ｘ）

令人震驚的是，保利諾的行為，和他過去經歷與其網站「聖誕老人馬克」所塑造的形象形成了巨大反差，他目前是一名「聖誕老人」，人們可以透過他的網站與他預約，享受聖誕老人服務，如合影、線上線下見面互動等聖誕活動；他過去曾長期在漢密爾頓鎮學區擔任小學教師，直到2021年退休。保利諾自稱從1984年起就「與孩子們一起工作」，擔任過代課老師、救生員及游泳教練等多種與兒童相關的職位。鄰居得知他被捕後，紛紛表示難以置信，稱讚他「他人很好」、「扮演過聖誕老人」，並對其形象崩塌感到失望。

保利諾目前面臨多項嚴重的刑事指控，包括持有和傳播兒童性虐待素材、危害兒童福利等。（圖／翻攝自Ｘ）

法律文件顯示，保利諾目前面臨多項嚴重的刑事指控，包括持有和傳播兒童性虐待素材、危害兒童福利、遺棄及虐待與忽視兒童，以及四級虐待兒童罪。他已於本週二首次在默瑟縣高等法院出庭，等待法律的審判。值得注意的是，保利諾並非近年來第一個遭捕的「聖誕老人」。報導指出，2024年，北卡羅來納州一名長期扮演聖誕老人的男子因13項虐待兒童罪名被捕，甚至被警方懷疑與一個兒童販賣集團有關聯；2019年紐約州也曾發生另一起聖誕老人在為慈善機構募款時，因嫖妓通緝令被捕的事件。





