退休老臣涉洩密 葉俊顯：台積電不會因為一兩個叛徒受影響

台積電前副總羅唯仁涉洩密，台積電25日向智慧財產及商業法院提出對羅唯仁的訴訟。（圖：工研院提供）

台積電前資深副總經理羅唯仁遭爆退休前帶走2奈米等先進製程等資料回鍋美國晶片大廠英特爾，台積電已正式提告。身兼台積電董事的國發會主委葉俊顯今（26）天表示，基於公司治理原則，台積電本來就該告，但不擔心技術外洩，好比鼎泰豐師傅另起爐灶，口味也會有差，不會因為一、兩個叛徒就受影響。

根據台積電發布資料，羅唯仁轉任企業策略發展部後，仍要求研發部門召開會議並提供資料，以了解正在研發中以及未來規劃的先進製程技術，且羅唯仁並未告知將前往英特爾任職，離職後旋即前往英特爾擔任執行副總裁 （EVP）。

台積電指控，羅唯仁高度可能使用或洩漏、告知、交付或移轉台積電營業秘密及機密資訊予英特爾公司，因此公司有採取法律行動包含違約賠償的必要。對此，葉俊顯今天指出，據他了解，台積電內部對於退休人員的做法是在即將退休的1、2年內就會調單位，不會接觸營業秘密。

葉俊顯續指，羅唯仁當時已經不在接觸核心技術的部門，卻要求研發部門召開會議並提供資料，顯然遊走在灰色地帶，台積電基於公司治理的考量，當然要提告。至於台積電為何沒有同步在美國提告，葉俊顯認為有難度。

外界擔憂羅唯仁可能洩漏營業秘密給英特爾恐影響台積電競爭力，葉俊顯則以知名餐廳鼎泰豐為例說明，鼎泰豐不會因為1、2位師傅離開，公司就垮了，而且製作小籠包分成很多環節，台積電分得相當精細，羅唯仁當時已經接觸不到技術。

葉俊顯在Yahoo網路節目「齊有此理」受訪時也強調，企業本身有內稽內控方式，不擔心機密被偷，加上台積電產線重要關鍵步驟牽涉到上萬步，好比鼎泰豐師傅出去另起爐灶，口味和鼎泰豐就是有差，台積電早就有所準備，不會因為一、兩個叛徒就受影響。