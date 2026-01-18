退休薪資2／年金才領2年就走了怎麼辦？ 變額年金險「保證期」一次看懂

變額年金險在年金累積期，靠投資對抗老年及通膨風險。

過去幾年，變額年金險曾出現多張「百億神單」，吸引大量資金湧入，但回頭檢視保戶實際行為，多數並未真正把年金險當作退休給付工具，而是視為另一個投資平台。事實上，保戶普遍存在「如果年金才領2、3年就身故，剩下的錢怎麼辦？」因為這樣的疑慮，市場逐步發展出具備保證機制的變額年金險。

目前市場上的變額年金險保證年數有5、10、15、20年4種選擇，但多數保單是10年，意思是進入年金給付後，若在保證期內身故，未領完的年金會給保單受益人；若過了保證期仍生存，保戶也能繼續領相同的金額到身故。

台灣人壽解釋，具保證期間的年金，因保險公司必須在保證期間內持續給付，等於由保險公司承擔給付風險，因此有保證期的年金給付金額相對低。至於無保證期間的年金，僅在被保險人生存期間給付，一旦身故即停止，保險公司風險較低，年金給付金額自然較高。換言之，保證期的本質，是在「留錢給家人」與「提高自己月領金額」之間做取捨。

除此外，市場上也有GMDB（Guaranteed Minimum Death Benefit）型的變額年金險。台灣人壽指出，其年金給付計算邏輯與一般年金並無不同，差別在於若被保險人在年金給付開始前身故，保險公司會給付身故保險金不低於總繳保費，也就是所謂的「保證給付」。這項設計並非保障退休後的年金，而是避免在尚未進入年金化前發生意外，投入資金完全落空。

至於保證期該怎麼選？在保單設計上，保證期間越短，年金給付越高，對想最大化自身退休現金流者最有利；保證期間越長，留給受益人的保障越多，但每月能領的金額就會下降。

統一保經業務經理陳芳琪解釋，雖然有5、10、15、20年不同保證期，但保單的設計是依照國人平均餘命來設計，除非保證期時間差異很大，例如5年及20年，領取的年金差異不大。「不過，從第一線面對客戶觀察，可以發現多數人還是希望能留錢給下一代，選擇20年期商品為多數。」

變額年金險不同保證期年給付金額

案例：張先生選擇於55歲年金化，且當時保單帳戶價值為新臺幣150萬元

註：若選擇方案三（保證期間20年），因保險公司需在保證期間內持續給付，承擔更多「活太長」的風險，故相較於方案一（無保證期間），年給付金額較低。此外，若於80歲終止年金給付，因年給付金額較低，累積給付總額（約148萬元）將低於年金化前的保單帳戶價值（150萬元），保戶需承擔「活太短」的風險。幣別/單位：新臺幣/元

