退休補教師詐保！全家受傷500次 獲2800萬換金條+房產

退休補教老師周約瑟自2011年起，涉嫌以各種名義到中醫診所看診，要求院方開立昂貴的自費藥單，以讓他前往保險公司請領實支實付的款項，甚至還要一家大小配合，12年來詐得2800萬元，犯罪所得購入260根金條保值+7間不動產，北檢昨（26日）正式依詐欺取財罪嫌將他起訴。

嫌犯周男與妻子聯手詐保。（圖／翻攝畫面）

檢警調查，周約瑟自2011年起就沒有工作，由於妻子任職保險經紀人，因此得知保險實支實付的規範，只要用副本就可以領醫療理賠，這讓他動起歪腦筋，向14家公司大量投保意外險、健康險、學生保險等等，不僅用自己的名義，連老婆、女兒的都一起買一買。

廣告 廣告

在買足保險後，周約瑟便請妻小陸續至中醫診所看診，且看診次數密集，還經常出現一些新奇的理由，像是樓梯滑倒撞到冷氣室外機、公車急煞結果腳踝扭傷、甚至在家浴室跌跤、出國旅遊時為了趕飛機，不小心撞到飯店保險箱等等，這家人在多年間宣稱發生過500多起意外受傷，保險公司因理賠金額過於龐大，加上頻率異常，主動向警方報案，這才揭穿這起詐財案件。

檢警發現，周約瑟在這段期間除了詐領保險金，還涉嫌假裝購買燕窩、清冠一號、龜鹿二仙膠以及四珍皇等高價中藥材，事後再將這些物資轉賣，金額累積高達2800萬元，而他最後也將這些不法所得換成260塊金條以及7筆不動產保值。

據悉，周約瑟的妻子及捲入此案的中醫師，已經坦承犯行，檢方給予緩起訴處分，不過周約瑟的態度並未軟化，始終否認犯行，北檢昨依刑法詐欺取財罪及業務文書登載不實罪將他起訴，並聲請沒收2800萬餘元的犯罪所得。

警方查扣金鑽條塊260條，相當260兩黃金。（圖／翻攝畫面）

延伸閱讀

影/驚悚車禍！高雄台88快速道路4車連環撞 1人受困急送醫

清回收物疑摸走「金雞」 拾荒婦涉有重嫌警將傳辦

影/排隊吃聖誕大餐變肢體衝突 5人亂鬥全進警局