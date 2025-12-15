退休要往後延了！2026年老年年金給付請領年齡提高1歲 65歲才能領

隨著高齡化社會來臨，何時退休、退休金怎麼領，成為每位勞工最關心的話題。其中，相當重要的勞保老年年金，預計從2026年開始將延後至65歲才能請領，提醒民眾應謹慎規劃未來財務狀況。

2026年勞保老年年金要65歲才能正式請領

許多民眾走進勞保局，關心勞保、國民年金、退休金以及職業災害保險等與自身生活息息相關的業務，隨時了解自身權益至關重要。一位61歲王先生就是前來辦理勞保相關業務的民眾，他曾自行創業、做過小生意，也當過司機等，累積年資已滿36年，他決定提前退休，領取勞保年金。

根據規定，今年勞保老年年金的請領年齡為64歲，並將在2026年延後至65歲。王先生表示，雖然提前請領年金會被扣除一些比例，但他覺得仍「划得來」。他表示，以他目前提前請領來看，會被扣除15％左右，但每個月仍可領2萬多元。

勞保老年給付規則解析 2026年正常請領年齡將上調

勞保的老年給付分為「一次請領」和「年金按月請領」兩種方式，若選擇一次請領則無提前打折的問題。

而多數人選擇的年金按月請領，在2026年將以65歲為正常請領年齡。若選擇提前領取，每提前1年，年金金額會減少4%，最多可提前5年，減少20％。反之，若延後領取，每年會增加4％。這是為了鼓勵勞工延後退休，讓保險給付能夠長期穩定。

勞工退休後生活費怎麼來？

根據勞動部調查，僅有14.2%勞工有規劃退休年齡，另外85.8%勞工沒規畫。而有規劃的勞工，退休平均年齡為61.2歲，王先生61歲的退休選擇，也差不多符合這個平均年紀。

調查顯示，勞工規劃退休後生活費用的主要來源比重，以「勞保老年給付及勞工退休金」占44.4%為最多。其次為「儲蓄」占22.8%，接著是「投資所得」占21.1%，而「再就業收入」占9.7%，「由子女供應」則占1.9%。

專家揭勞保財務現況

台灣勞動與社會政策協會執行長張烽益指出，民間企業勞工常希望早點退休，事實上是因身體負擔可能難以負荷，這與台灣過度嚴酷的勞動力市場有很大關係。

張烽益表示，退休年齡往後延、費率提高，確實會讓勞保財務有所減緩。而目前勞保的財務準備金有1兆多，事實上民眾是不用擔心的，只要看到流動性的資產，隨收隨付這樣狀況是否足夠就好。

老年年金請領年齡採逐步提高機制

勞動部勞動保險司司長陳美女表示，因應高齡化和少子化的趨勢，勞工保險在民國98年開辦時已明定老年年金的請領年齡，採逐步提高的機制。而針對勞保財務改善，目前已採取撥補、提高基金運用效率，並強化給付與承保的審核等多方措施，鼓勵勞工續留職場累積年資，讓民眾退休生活更安心。

