退休調查官塞iPad行賄 判刑2年

桃園市調查處66歲曹姓專員退休後至光寶科技稽核室擔任處長，因公司涉案被調查，110年他約出沈姓承辦調查官，並給予2台iPad。桃園地方法院依違背職務行求賄賂罪處有期徒刑2年、褫奪公權3年，可上訴。（本報資料照片）

桃園市調查處66歲曹姓專員於民國105年退休後，至上市公司光寶科技擔任稽核處長，110年因公司涉內線交易案被搜索調查，事後曹約出沈姓承辦調查官，暗示不要送辦前負責人宋恭源，並將兩台iPad拿給沈後離去。事後桃園地檢署依違背職務行求賄賂罪起訴曹，曹在桃園地方法院審理時否認犯行，16日仍被判處有期徒刑2年、褫奪公權3年，可上訴。

檢方調查，桃園市調查處110年3月8日就「敦南公司股票涉嫌內線交易案」展調搜索，約談涉案的光寶公司前負責人宋恭源，曹得知是沈姓調查官承辦，同年5月20日晚間以公共電話打給沈，確認沈是承辦人。5月25日曹將沈約出在市調處附近1間超商見面，暗示宋年事已高，不要移送犯罪事實，並將裝有市價共3萬7800元的2台iPad的紙袋塞給沈隨即離去。

廣告 廣告

此事因沈姓調查官向市調處回報而東窗事發，桃園地檢署依違背職務行求賄賂罪起訴曹男。曹在法院審理時否認犯行，稱是要跟沈建立業務聯繫窗口才見面，給平板電腦是要試用看好不好用，並沒有請沈不要移送宋。但法院依照其他相關事證，認為可推論曹是為宋說情，才將平板交給沈。

法院審酌曹男是退休調查官，竟以行求賄賂方式企圖影響調查官偵查作為，雖然沈拒絕配合，但曹所為仍已危害公務員之廉潔，且使犯罪偵查的正確性有受妨害之虞。考量曹否認犯行，未能確切反省自身作為，依違背職務行求賄賂罪處有期徒刑2年、褫奪公權3年。

桃園市調處人員透露，曹任職期間對學弟妹友善，也會指導辦案內容，更曾偵破不少重大案件，且他到光寶任職後，還透過業界人脈引進不少案件給市調處偵辦，沒想到最後惹官司上身，令人相當惋惜。