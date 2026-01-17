退休調查官轉任科技公司處長 行賄前同事包庇新老闆判刑2年

一名調查局專員退休後在科技公司任職，因得知公司負責人涉內線交易案，竟約承辦人見面塞了2台平版給對方，並暗示不要將其老闆移送，因涉行賄遭法院判刑2年。

桃園地方法院。（圖／資料畫面）

檢方調查，桃園市調查處前專員曹姓男子（66歲），退休後在光寶科技稽核室擔任處長，2021年3月間得知市調處偵辦公司宋姓負責人涉及內線交易案，且案件承辦人為前同事沈姓調查官，曹男便於同年5月某晚用公共電話約沈員見面，2人見面後曹男即將2台價值3萬7800元新的iPad塞給對方，並暗示其老闆年紀大了「不要移送」等語。

廣告 廣告

沈員事後向上級回報調查局遂立案調查，曹男應訊時否認犯行，辯稱自己只是與沈員建立聯繫窗口，還說給對方iPad是要給他試用而已，也沒有要他不要移送宋姓董座，訊後遭依行賄罪嫌移送後移送桃園地檢署，檢方根據事證認定有行賄事實依法起訴。

案經桃園地院審理，法官審酌曹男為調查官退休，竟行賄影響案件偵查正確性，雖沈員未因受託而配合，但曹男行為已危害公務員廉潔，考量他始終否認犯行，最後依違背職務行求賄賂罪判處2年有期徒刑、褫奪公權3年，全案可上訴。

延伸閱讀

陳志的詐騙帝國年撈2兆台幣 8大心腹、殺豬盤手法曝光

陸象棋界爆「買賣棋」醜聞！法院一審宣判6特級大師「團滅」

行賄「白手套」也翻供？京華城法務：捐款民眾黨30萬無關容獎