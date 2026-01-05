退休警控宜蘭女警跨年夜值勤視訊、未繫安全帶 分局出面回應了

退休警員「瀟湘公子」在抖音平台發文，指宜蘭分局某派出所一名女性警員勤務紀律鬆散。 圖：翻攝自抖音

[Newtalk新聞] 退休警員「瀟湘公子」近日在抖音平台發文，指控宜蘭分局某派出所一名女性警員，於跨年夜值勤期間，疑似一邊受理勤務、一邊與親友進行視訊通話，且外出巡邏時未依規定繫上安全帶，痛批其「勤務紀律鬆散」，相關畫面曝光後引發外界關注。

跨年夜當晚全台各地湧現大量人潮，警察、消防等單位為維護治安與交通秩序仍需堅守崗位。擁有2.8萬粉絲追蹤的退休警員蕭湘翰「瀟湘公子」在其個人抖音帳號發文指出，該名女警在勤務期間受理案件還可以向親友視訊，並將相關影片畫面上傳抖音，質疑其未專心執行勤務，且巡邏時疑未繫安全帶，恐影響自身與他人安全，直言「她的勤務紀律真是鬆散」。

廣告 廣告

對此，宜蘭警分局回應，目前已啟動內部調查，正釐清相關事實細節。分局表示，若查證車輛行進中未繫安全帶，將依《道路交通管理處罰條例》依法開罰；至於視訊通話部分，將請當事警員說明當時狀況，並強調未來將加強內部管理與教育訓練。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

高雄心衛中心績優督導性侵案 衛生局長揭未公開半年原因

中國巴士藏陷阱? 英控可「遠程關閉」 現有700輛車 中媒緊急這麼說….