退休警消向行政院陳情 藍委齊籲依法編列預算：欠錢不要欠過年

中華民國退休警察人員協會總會、中華民國消防退休人員協會總會今（9日）至行政院前陳情，要求政府各權責機關儘速依《警察人員人事條例》第35條修正規定，依法編列預算。（圖／鄒保祥攝）

中華民國退休警察人員協會總會、中華民國消防退休人員協會總會今（9日）至行政院前陳情，要求政府各權責機關儘速依《警察人員人事條例》第35條修正規定，依法編列預算、撥補退撫基金並給付退休金差額。國民黨立委吳宗憲等人到場聲援，呼籲行政院依法編列預算，不應剝削警消的合法權益。

退警總會榮譽總會長耿繼文表示，退休警察一生依法服勤、守護社會治安，退休後依法請領退休金差額，係正當合法之財產權，亦涉及政府信賴保護與法治國原則。任何拖延、拒絕或規避給付之作為，皆將嚴重損害政府公信力。並嚴正呼籲相關權責機關「警消也是人，不能被踐踏」、「法律要算數，警消要公道」。

退消總會總會長唐雲明指出，台灣是火災頻繁、颱風常襲、地震不斷的島嶼，災害是消防員揮之不去的日常。消防弟兄水裡來、火裡去，以血肉之軀守護民眾生命財產，罹癌與早逝風險都明顯高於一般國人；過去在職依法任職、依法繳納保費，如今退休卻醫療開銷增加、工作能力下降時，卻被大幅削減年金，「賴皮政府，還我警消賣命錢」。

吳宗憲表示，警消年金一年大約2、30億，相較於政府超收5000億，比例真的很小。他強調，今天為退休警消爭取「法定退休金」，更是在守住這個國家對所有軍公教警消的制度承諾。「向大家保證，不只警消，將來軍人、公務員的年金，只要國家還欠你們一聲道歉、還欠你們一塊錢，我的行動就絕對不會停下來。」

國民黨立委林沛祥也說，警消長年在第一線承擔高危險、高工時的勤務，是維護國家安全與運行最重要的關鍵；修法不只是為了爭取退休警消的尊嚴，更是致意現職警消，繼續為這份神聖的職志，感到有驕傲、有尊嚴，呼籲行政院依法編列預算，不應剝削警消的合法權益。

國民黨立委牛煦庭則說，執政黨口頭上說要挺軍警消，實際上卻不願把支持寫進預算。國民黨要求的就是依法行政、依法編列預算，欠錢不要欠過年；既然立法院已通過法律、總統也已公布，行政院就應依法編列，而不是拿釋憲當擋箭牌。

訴訟律師代表李昭儀律師、蔣宗佑律師表示，目前已有超過6,000位，退休警察與消防人員登記參與訴訟，律師小組正在依個別資料完成起訴狀撰寫與金額試算；預計於3月中上旬，向台北高等行政法院提起一般給付之訴，請求銓敘部、行政院及內政部等機關，依已完成的新制審定結果，給付每月退休金差額及遲延利息。



